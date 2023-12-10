快訊

一張圖看天氣！這日起「連凍4天」強度逼近冷氣團 低溫恐跌破14度

Live／中日戰拿莫伊漾首局首棒二壘安打 卻未能得分0:0

影／橘色惡魔席捲高雄 現場吸引八萬群眾熱情擠爆

香港遊險成監獄行！陸女搭巴士見1告示嚇呆「差點入獄」 急上網求助

香港01／ 撰文／布萊恩
有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事，驚嘆「去趟香港差點入獄」。中通社
有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事，驚嘆「去趟香港差點入獄」。中通社

出外旅遊一定要留意當地法規！有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事，驚嘆「去趟香港差點入獄」。帖文引來網友熱議，提醒樓主還要避免在車上進食、不要衝紅燈等，否則可能會被罰款。

該大陸女於小紅書以「誰懂啊家人們，去趟香港差點入獄」為題發文講述這次驚心經歷。她指出，當日來香港乘搭小巴，但中途抬頭看到張貼在小巴車頂的告示，當場嚇到。

從樓主上傳照片見到，小巴士車頂張貼告示，寫上「小巴設置安全帶，乘客上車須佩戴。違例的乘客最高刑罰為罰款5,000元及入獄3個月」。

有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，樓主看到告示後，「趕緊繫好安全帶」。圖／截自小紅書
有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，樓主看到告示後，「趕緊繫好安全帶」。圖／截自小紅書

樓主看到告示後，驚覺自己違規沒有佩戴安全帶，擔心被罰，立即補救，「坐巴士坐到一半抬頭一看看到這張告示，嚇得趕緊繫好安全帶」。她又求教其他網友，大陸人在香港還有什麼條例要留意，「評論區一人一條大陸人不知道的香港不成文條例行嗎」。

帖文引來網友熱議，叮囑樓主要戴安全帶，「乖乖扣上」、「我親身遇到1次，一般（執法人員）二人一組，坐在第一排，到站時會突然站起來，出示證件證件並表明身份，沒有綁安全帶的全部抄下身份證，上庭罰錢」。

也有網友提醒，除了坐車戴安全帶，還要避免在車上進食、不要衝紅燈、吸煙不要亂丟煙頭等，否則可能會被罰款。

延伸閱讀：

一眼就知是港女？陸女力數港女vs陸女7大分別 最常穿這服飾

慘！陸女哭訴朋友被取消香港身份證 做錯1事即dq：要大命了

文章授權轉載自《香港01》

香港 巴士 小紅書

延伸閱讀

北一女師轟刪古文無恥 她細看影片「冒更多疑惑」：忽略課綱真正問題

孫嘆阿公1千萬存郵局「被通膨吃了」 網急勸別管：會犯1大忌

神級存在！國軍最美女政戰士曝光 眾人齊讚好清新：簽了啦

他想搬回家省租金 眾人見1後果急勸「母湯」：無法接受

相關新聞

反腐靠原配？武漢大學醫師遭前妻實名舉報

湖北武漢大學人民醫院一名湯姓醫師近日遭前妻在網上發布影片對其進行實名舉報，引發大陸民眾高度關注。影片中一名黃姓女子手持身...

就診量相對平穩 大陸官方：兒童呼吸道疾病診療量整體呈下降趨勢

針對近期呼吸道感染情況，大陸國家衛生健康委員會表示，目前二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量整體呈現波動下降趨勢，兒科診...

香港遊險成監獄行！陸女搭巴士見1告示嚇呆「差點入獄」 急上網求助

出外旅遊一定要留意當地法規！有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事…

東航接收第三架陸國產C919客機 將擴展至更多航線

中國東方航空12月9日再接受一架全新C919型客機。東航指出，此為其首批採購5架C919中的第3架，編號為B-919D，...

德柏林動物園2熊貓12月中將返中 園方歡送粉絲不捨

德國柏林動物園的大熊貓雙胞胎兄弟「夢想」和「夢圓」，12月中旬即將啟程返回中國，動物園日前舉辦歡送活動，並為「夢想」、「...

結束38年旅美生涯…華裔學者落腳港大 感嘆知中派專家被邊緣化

知名研究中國問題專家李成今年7月結束長達38年的旅美生涯，落腳香港大學繼續鑽研中國問題。他接受專訪說，決定離美主因在於當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。