香港遊險成監獄行！陸女搭巴士見1告示嚇呆「差點入獄」 急上網求助
出外旅遊一定要留意當地法規！有大陸女於小紅書發文大呻，她日前來港乘搭小巴，但途中抬頭看到張貼在小巴士車頂的告示立即嚇呆，才發現自己竟做錯1件事，驚嘆「去趟香港差點入獄」。帖文引來網友熱議，提醒樓主還要避免在車上進食、不要衝紅燈等，否則可能會被罰款。
該大陸女於小紅書以「誰懂啊家人們，去趟香港差點入獄」為題發文講述這次驚心經歷。她指出，當日來香港乘搭小巴，但中途抬頭看到張貼在小巴車頂的告示，當場嚇到。
從樓主上傳照片見到，小巴士車頂張貼告示，寫上「小巴設置安全帶，乘客上車須佩戴。違例的乘客最高刑罰為罰款5,000元及入獄3個月」。
樓主看到告示後，驚覺自己違規沒有佩戴安全帶，擔心被罰，立即補救，「坐巴士坐到一半抬頭一看看到這張告示，嚇得趕緊繫好安全帶」。她又求教其他網友，大陸人在香港還有什麼條例要留意，「評論區一人一條大陸人不知道的香港不成文條例行嗎」。
帖文引來網友熱議，叮囑樓主要戴安全帶，「乖乖扣上」、「我親身遇到1次，一般（執法人員）二人一組，坐在第一排，到站時會突然站起來，出示證件證件並表明身份，沒有綁安全帶的全部抄下身份證，上庭罰錢」。
也有網友提醒，除了坐車戴安全帶，還要避免在車上進食、不要衝紅燈、吸煙不要亂丟煙頭等，否則可能會被罰款。
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文章授權轉載自《香港01》
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