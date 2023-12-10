東航接收第三架陸國產C919客機 將擴展至更多航線

中國東方航空12月9日再接受一架全新C919型客機。東航指出，此為其首批採購5架C919中的第3架，編號為B-919D，客艙布局與前兩架一致。但相關負責人表示，這架C919入列後不會馬上投入執飛，因此尚未能確定具體將投放至哪條航線。

據東方航空官方微博9日消息，東航宣布於當日接收第三架C919大型客機，當日接近上午10時，東航第三架C919執行MU2999調機航班，從上海浦東國際機場飛抵上海虹橋國際機場，宣告正式加入東航機隊「大家庭」。

界面新聞報導，8日，大陸民航華東地區管理局在中國商飛祝橋基地，向東航頒發第三架C919飛機的國籍登記證、適航證、無線電台許可證，象徵該飛機已具備商業營運資質，符合大陸民航規章的適航要求。

針對東航最新接收的這架C919機型將投放到哪條航線，相關負責人表示，該機入列後不會馬上投入營運，因此還無法確定具體投放至哪條航線，需要後續確認。

事實上，依東航最初規劃，首架C919投入商業載客營運後，將圍繞「四梁八柱」航線網絡，投入上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的精品航線。有分析認為，在前兩架東航C919已經投放至滬蓉航線的背景之下，此次新機或許有可能擴展投放至更多其他航線。

東航作為大陸國產C919大型客機的全球首發用戶，該公司於一年前的12月9日正式接收C919的全球首架交付機，正好與本次第三架C919同日，都是在12月9日交付。

據了解，東航在今年5月正式接收後，隨後便於5月28日，開啟C919在東航首次的商業載客飛行，並從5月29日開始在上海虹橋至成都天府航線上實現常態化商業運作。

今年7月16日，東航接收第二架C919客機，並從8月4日起與首架機一起執行上海虹橋往返成都天府的航線。公開資料顯示，截至9月26日，東航兩架C919已累計安全飛行1,140.15小時，其中，商業運行達867.19小時，累計執行商業航班共計296班，平均客座率超過7成以上，載運乘客超過3.5萬人次。

另，據東航此前公告，東航與中國商飛於2021年3月正式簽署C919客機購機合約，首批引進數量為5架。從接收時間表來看，2022年接收1架，2023年接收剩餘的4架。今年迄今已完成兩架新機接收，如按規劃年底前仍有兩架交付任務有待完成。