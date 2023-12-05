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匈奴航空 大興機場飛蒙古國 啟航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

】3日上午，由匈奴航空執飛的MR801次航班順利抵達北京大興國際機場，標誌著大興機場首條直飛蒙古國的航線正式開通。

中新社報導，匈奴航空「烏蘭巴托至北京大興」航線計畫每周執行三個往返航班，班期為每周二、周四和周日，航班號分別為MR801（進港）和MR802（離港）。在共建「一帶一路」倡議提出十周年之際，此新航線的開通積極響應了加快建設「空中絲綢之路」的戰略部署，將進一步推動中蒙兩國之間的政治、經濟、文化交流，滿足兩地商務、旅遊、求學等旅客出行需求，也將進一步拓展大興機場航線網絡。 　　

截至目前，大興機場已開通30餘條國際及港澳台地區航線，由20多家國內外航司運行，航點覆蓋倫敦、阿姆斯特丹、莫斯科、多哈、阿布達比、利雅得、伊斯蘭堡、吉隆坡、首爾、東京、大阪、馬爾地夫等熱門城市。

大興機場 航線 航班

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