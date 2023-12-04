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中老鐵路開通2周年 2420萬旅次、跨境貨物600萬噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國大陸國家鐵路集團有限公司消息，截至12月2日，中老（中寮）鐵路開通運營迎來兩周年，運輸安全保持穩定，累計發送旅客2420萬人次，其中寮國段374萬人次；發送貨物2910萬噸，其中跨境貨物超600萬噸，黃金大通道效應日益凸顯，為區域經濟社會發展注入新活力。

中新社報導，大陸國鐵集團國際部負責人介紹，中老鐵路開通運營以來，客運量質齊升，深受民眾青睞。大陸國內段，日均開行旅客列車51列，單日最高發送旅客8.3萬人次，累計發送旅客2046萬人次。寮國段，日均開行旅客列車由開通初期的4列增至目前的10列，普速旅客列車擴編為10輛以上，單日最高發送旅客10197人次，累計發送旅客374萬人次。

中老鐵路今年4月13日起開行國際旅客列車，實現昆明寮國當日通達，已累計發送72個國家和地區的9.5萬名跨境旅客。中老鐵路全線每月旅客發送量由開通初期的60多萬人次增至目前的110多萬人次。 　　

上述負責人介紹，中老兩國鐵路部門加強貨物運輸組織，跨境貨物列車每日開行數量由開通初期的2列增加到目前的14列；拓展跨境貨運產品，開行定點、定時、定線、定車次的中老鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車達400列，貨物運輸輻射寮國、泰國、越南、緬甸等12個一帶一路共建國家和大陸31個省（區、市）主要城市。

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