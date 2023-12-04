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兩岸微流行／山東實現跨城核能供暖

聯合報／ 記者陳政錄
位於山東的「暖核一號」項目，實現跨地級市供暖。圖／取自澎湃新聞
位於山東的「暖核一號」項目，實現跨地級市供暖。圖／取自澎湃新聞

進入冬季，中國大陸尤其北方城市均進行集中供暖。為改善霧霾、實現低碳目標，近年山東等多地推動「核能供暖」項目，其中位在山東煙台的海陽核電近日在為煙台海陽市供暖的同時，供暖區域也覆蓋到威海乳山市，實現了大陸首例、零碳熱源的跨區域互通共享。威海官方稱此舉可取代原煤消耗廿三萬噸，減量二氧化碳四十二萬噸。

上月底，大陸首個跨地級市核能供熱工程—大陸國家電投「暖核一號」第三期核能供熱工程投運，該工程除了實現為煙台海陽市供暖，也將範圍涵蓋到威海乳山市主城區六三○萬平方公尺，使得在本年度的供暖季節，「暖核一號」項目供暖面積合計達一二五○萬平方公尺，可滿足約四十萬人口的冬季清潔取暖需求。

威海官方指出，「暖核一號」刷新大陸單一核電機組最大居民供暖面積紀錄，實現核能零碳供熱的跨越式發展，對保障和改善民生、助力綠色低碳循環經濟體系建設等具有重要意義。

自大陸國家電投山東核電二○一九年建成「暖核一號」第一期項目起，大陸首個核能供暖工程啟動，後於二○二一年投運二期項目，讓海陽成為大陸首個「零碳」供暖城市。而在今年，即此次的第三期計畫，則是實現了核能供暖的跨地級市發展，讓「零碳」供暖範圍進一步擴大。

除了山東，大陸其他核能供暖項目還包括自二○二一年十二月投運的浙江海鹽核能供熱示範工程（第一期），是大陸南方首個核能供暖項目。北方還有遼寧紅沿河核電站核能供暖示範項目。

核能 核一 核電

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