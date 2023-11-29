穿黑褲襪超土？大陸妹子懷疑「這1件」成禦寒神物 網打臉點名不敗穿搭

冬天來臨冷颼颼，許多人都會準備各種禦寒小物，一同對抗寒冷的天氣。大陸一名女網友表示，自己很喜歡在短裙下配褲襪，但最近觀察發現，現在越來越少女生會用黑褲襪穿搭，室友看到她穿黑褲襪還嫌老土，讓她不禁懷疑「黑褲襪似乎已退流行？」。

大陸一名女網友在小紅書發文，她在文中寫道，自己從以前就很喜歡穿黑色褲襪，不僅好看又很經典，且搭配短裙、短褲都很方便。然而隨著時代不同，她發現穿著褲襪的人好像越來越少，一日室友看到她穿褲襪，還直接嫌她「這樣很土」，更要求她趕快換掉，讓原PO相當尷尬，後來也都不好意思這樣穿搭。

原PO坦言，儘管近來以假透膚聞名的「光腿神器」相當流行，但她真的不想穿，她也無奈吐露心聲，「感覺黑色（褲襪）真的很經典啊」，期盼能在網路上找到其他知音。

貼文掀起討論，部分大陸網友也點頭認同，直指現在許多人都會穿「光腿神器」，「今年過年的時候我也是穿了黑褲襪，但我發現已經沒有人這樣穿了」、「沒有光腿神器之前都這麼穿（褲襪）」、「光腿神器只露出一點點的話才好看」。也有人認為黑絲襪是不敗穿搭，穿出去根本不會俗氣，「一直穿這種（黑褲襪）啊，什麼時候不流行了啊，有很多人買，也有很多人穿啊」、「褲襪一直都是時尚的配件」、「沒人覺得黑色褲襪土吧，網紅都在穿啊，光腿神器才是真的醜」。

一些大陸網友也分享個人意見，「其實土不土和整個人身材、氣質、長相有關係，土不是因為一個襪子」、「我覺得沒必要跟潮流，適合自己的才是最好」、「時尚是個輪迴，裡面不穿光腿神器，穿發熱褲，真的保暖」。

「光腿神器」是近來流行的穿搭商品，其類似於透膚絲襪，但內層多會加厚、刷毛，保暖效果相對提升，且顏色多採用膚色，藉此讓人誤以為穿著者為裸足，因其保暖、透膚感的設計，而廣受部分消費者歡迎。