快訊

吳欣盈遭質疑仍持有美籍 外交部：已電請外館接洽查證

陸黴漿菌感染大爆發！台灣也嚴防 帶你認識並預防「會走路的肺炎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿黑褲襪超土？大陸妹子懷疑「這1件」成禦寒神物 網打臉點名不敗穿搭

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名網友好奇黑褲襪是否已退了流行，她穿黑褲襪甚至被室友嫌土，讓她非常尷尬。示意圖／ingimage
大陸一名網友好奇黑褲襪是否已退了流行，她穿黑褲襪甚至被室友嫌土，讓她非常尷尬。示意圖／ingimage

冬天來臨冷颼颼，許多人都會準備各種禦寒小物，一同對抗寒冷的天氣。大陸一名女網友表示，自己很喜歡在短裙下配褲襪，但最近觀察發現，現在越來越少女生會用黑褲襪穿搭，室友看到她穿黑褲襪還嫌老土，讓她不禁懷疑「黑褲襪似乎已退流行？」。

大陸一名女網友在小紅書發文，她在文中寫道，自己從以前就很喜歡穿黑色褲襪，不僅好看又很經典，且搭配短裙、短褲都很方便。然而隨著時代不同，她發現穿著褲襪的人好像越來越少，一日室友看到她穿褲襪，還直接嫌她「這樣很土」，更要求她趕快換掉，讓原PO相當尷尬，後來也都不好意思這樣穿搭。

原PO坦言，儘管近來以假透膚聞名的「光腿神器」相當流行，但她真的不想穿，她也無奈吐露心聲，「感覺黑色（褲襪）真的很經典啊」，期盼能在網路上找到其他知音。

貼文掀起討論，部分大陸網友也點頭認同，直指現在許多人都會穿「光腿神器」，「今年過年的時候我也是穿了黑褲襪，但我發現已經沒有人這樣穿了」、「沒有光腿神器之前都這麼穿（褲襪）」、「光腿神器只露出一點點的話才好看」。也有人認為黑絲襪是不敗穿搭，穿出去根本不會俗氣，「一直穿這種（黑褲襪）啊，什麼時候不流行了啊，有很多人買，也有很多人穿啊」、「褲襪一直都是時尚的配件」、「沒人覺得黑色褲襪土吧，網紅都在穿啊，光腿神器才是真的醜」。

一些大陸網友也分享個人意見，「其實土不土和整個人身材、氣質、長相有關係，土不是因為一個襪子」、「我覺得沒必要跟潮流，適合自己的才是最好」、「時尚是個輪迴，裡面不穿光腿神器，穿發熱褲，真的保暖」。

「光腿神器」是近來流行的穿搭商品，其類似於透膚絲襪，但內層多會加厚、刷毛，保暖效果相對提升，且顏色多採用膚色，藉此讓人誤以為穿著者為裸足，因其保暖、透膚感的設計，而廣受部分消費者歡迎。

近來「光腿神器」頗受部分消費者歡迎。圖／截自蝦皮
近來「光腿神器」頗受部分消費者歡迎。圖／截自蝦皮

絲襪 保暖 小紅書

延伸閱讀

極樂航班？搭機突被金髮妹脫褲「高空吞吐」 男乘客放棄掙扎慘失身

光環不再？她嘆這職業想認識異性好難 苦主揭慘況：真的受不了

36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵 「身不由己文」被翻出惹哭大批網友

宜得利為何歷久不衰？行家稱大贏IKEA 揭「台人1習慣」是主因

相關新聞

穿黑褲襪超土？大陸妹子懷疑「這1件」成禦寒神物 網打臉點名不敗穿搭

冬天來臨冷颼颼，許多人都會準備各種禦寒小物，一同對抗寒冷的天氣。大陸一名女網友表示，自己很喜歡在短裙下配褲襪，但最近觀察發現，現在越來越少女生會用黑褲襪穿搭，室友看到她穿黑褲襪還嫌老土，讓她不禁懷疑「黑褲襪似乎已退流行...

福建推動與金馬「小四通」 陸曝廈金大橋動工新進展

在中共中央發布關於支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見後，福建省日前召開記者會，宣布四個面向、共15條的一批對台政策措施...

雷軍向武大捐贈57億現金 創全大陸高校單筆個人現金捐贈最高紀錄

29日是大陸武漢大學130周年的校慶日。作為知名校友之一，小米集團董事長雷軍一大早就發布一條微博，祝母校生日快樂。值得注...

自稱啞人向路人兜售鑰匙圈 網友給出實質建議

最近有網友發文，表示日前在大埔區看到1名男子舉牌自稱是「啞人」，不停向路人兜售鑰匙圈。貼文引來不少留言，有人稱該男子多次在大埔港鐵站、太和廣場等地出沒...

飛機女乘客手機聲量過大...被檢舉還反駁 空姐處理後被批不公

微博上流傳1條影片，1名女子乘搭飛機時，懷疑手機太大聲而遭到鄰座男子投訴。空中服務員到場跟進，女子粗鄙揶揄鄰座男子，甚至直斥「那個飛機那麼大聲，你怎麼不嫌飛機吵？」...

上海火鍋店竟接熱水器水沖飲料 老闆：70°C可滅菌

有網友檢舉稱，上海黃浦區一家試營運的火鍋店，竟直接用電熱水器沖泡飲品。黃浦區市場監理局執法人員隨後赴現場調查，趕來的店主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。