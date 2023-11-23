門診湧入病患！陸呼吸道疾病迅速擴散 家長嘆倒楣：小孩這一年被輪番折騰

中國呼吸道感染疾病病例近來激增，且快速擴散至兒童，大城市呼吸道及兒童門診湧入大批病患，引起世界衛生組織關切。有家長感嘆今年的小孩實在倒楣，一整年就被COVID-19、A型流感、肺炎支原體輪番折騰。

眼見感染擴散，甚至引起世界衛生組織（WHO）關切，中國國家衛健委今天透過官媒表示，已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，並要求各地「加強對基層醫療衛生機構的技術指導」，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。

綜合外電報導，WHO今天透過新聞稿表示，中國北方10月中旬起通報的「類流感疾病」病例數，與3年相比前呈現快速攀升。為此，WHO已正式要求中國提供呼吸道疾病飆升，以及據報兒童肺炎群聚案的詳細資訊。

北京日報報導，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意表示，從呼吸道病原學監測結果來看，若不論年齡，當前北京市呼吸道傳染病報告病例數居前3位者依序為流感、鼻病毒、呼吸道合胞病毒。

王全意指出，根據兒童相關醫療院所就診情況來看，排名前3的是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。先前較流行的肺炎支原體，已下降到第4位。

天津官媒「津雲」報導，天津市兒童醫院北辰龍巖院區的急診室，昨晚湧入大量帶著兒女求診的家長，現場號碼已經排到1000多號。急診室醫師表示，最近看急診的兒童，8、9成都是呼吸系統疾病，且重症比例也有上升。

根據報導，天津市兒童醫院血液科副主任醫師艾奇表示，前一段時間的就診兒童中，肺炎支原體感染病例居多數，但最近情況有變化，流感病例明顯增多，其他呼吸道病毒感染也摻雜其中。

面對呼吸道感染疾病激增，中國家長們普遍感到憂心。北京一名家長向中央社記者感嘆，今年的小孩實在倒楣，一整年就被COVID-19、A型流感、肺炎支原體輪番折騰。而小孩被感染，大人也連帶遭殃，不但忙著帶他們跑醫院，自己也得小心被傳染，上不了班。

這名家長表示，因為孩子感冒，連帶他的妻子也被傳染，因此也得分心照顧妻兒，沒法專心上班，弄得全家不得安寧。

新華社報導，中國國家衛健委有關負責官員今天針對近期不少地方兒童專科醫院人滿為患表示，衛健委已「指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度」。至於家長擔心社區醫院診療能力不足，衛健委已要求各地加強對基層醫療衛生機構的技術指導，提高一般性感染的診療能力和重症識別轉診效率。

官員說，大醫院人員密集、等候時間長，交叉感染風險較高，症狀較輕的患者應先到基層醫療衛生機構、綜合醫院兒科就診，在明確診療方案後再轉診或居家治療。