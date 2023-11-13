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緬北四大家族拍片 指大陸「不清除電詐，絕不收兵」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
魏清濤在影片中懺悔稱，電信網路詐騙賺的是中國老百姓的養老錢、看病錢、甚至是救命錢，令不少人家庭破碎，傾家蕩產。（圖／截圖自《椒點視頻》）
魏清濤在影片中懺悔稱，電信網路詐騙賺的是中國老百姓的養老錢、看病錢、甚至是救命錢，令不少人家庭破碎，傾家蕩產。（圖／截圖自《椒點視頻》）

大陸公安機關繼高調懸紅通緝緬甸北部果敢自治區的電騙集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍等四人後，12日凌晨起，網路流傳多名被捕電騙頭目的懺悔片段，包括果敢四大家族成員：魏家二公子魏清濤、劉阿寶胞弟劉正琦，以及明學昌女婿畢會軍等，他們向家人提醒，指中國「不清除電騙，絕不收兵」。

據河南商報社旗下《椒點視頻》報導，魏清濤、劉正琦以及畢會軍等在懺悔片段內容接近。魏清濤稱，目前在中國大陸一切都好，落網被抓後反省了很多問題，明白電信網路詐騙賺的是中國老百姓的養老錢、看病錢、甚至是救命錢，令不少人家庭破碎，傾家蕩產。

10月1日在大陸被捕的魏清濤呼籲家族成員，不能再從事電詐活動，不能再傷害中國人民；他並稱，這次中國政府下定決心，不清除電詐，絕不收兵。

魏清濤說，目前緬甸爆發戰亂，隨時可能造成很嚴重的傷亡，叮囑家人要抓住最後機會，趕快打開園區，把園內的中國人主動交回中國大陸。如果在園區出現中國人傷亡，家族將無法承擔後果，中國政府一定會讓他們「血債血償」。

資料顯示，果敢四大家族分別以白所成、魏超仁、劉國璽和劉阿寶為首。緬甸果敢自治區老街的礦產、賭場、地產經營等，全被四大家族控制。四大家族同時也是果敢地區的電詐集團的靠山。

至於被公安在12日發懸賞通緝的四名明家成員，他們家族在果敢同樣擁有極強實力。

隨著明家四人被公安懸紅通緝後，網上同時流傳其中被通緝的明學昌孫子明光忠，已獲北京大學取錄的通知書照片，以及多張明學昌與明光忠在升學宴會上的慶祝圖片。

官媒《上游新聞》報導，北京大學宣傳部13日回應指出，「這個明光忠不是北大學生，是假的」，而且沒有他任何申請北大的記錄。

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