巴西男「人肉運毒」闖澳門遭逮 體內共排出89顆古柯鹼膠囊

澳門日前破獲一起人體毒品走私案，一名31歲的巴西籍男子入境澳門時，由於行跡可疑遭航警截查，經過X光掃描全身，發現其體內有不明蛋形物體，送醫後排出89顆將近1公斤的「毒蛋」古柯鹼，總價值高達308萬澳門幣（約新台幣1237萬元）。澳門警方表示，將全力調查毒品的來源及幕後黑手。

根據《澳門日報》報導，10月30日，一名巴西籍男子從法國巴黎出發，於新加坡轉機後抵達澳門，入境時因行跡可疑遭航警攔截搜查，經X光掃描全身發現其體內疑似藏有毒品，送醫後排出89顆古柯鹼膠囊，總重量達933.6公克，警方當場將巴西男視為現行犯逮捕。

巴西男聲稱，他是受雇於人走私毒品，先於29日在法國巴黎吞下古柯鹼膠囊，抵達澳門後將有人接應，若最後成功將毒品交出，便能拿到一筆2萬3千澳門幣（約新台幣9.2萬元）的「酬勞」。

澳門警方認為，此案的最終運毒地點恐怕並非澳門，因此將全力追查毒品來源外，也會進一步調查毒品交易的幕後黑手，並全面加強澳門國際機場的出、入境安檢。

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