北京啟動空汙橙色預警

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸華北地區近日迎來嚴重的空氣汙染。北京於10月30日12時至11月2日24時啟動空氣重汙染橙色預警，這也是10月25日北京發布空氣重汙染應急預案以來啟動的首次預警。總計京津冀及周邊區域內共20個城市啟動重汙染天氣預警。專家解讀汙染成因與工業活動增多，加上大氣條件所致。

中國網統計，除了北京市以外，天津市，河北省石家莊、唐山等13個城市，河南省安陽、鶴壁等5個城市啟動橙色預警，周口啟動黃色預警。

據預報，10月30日至11月1日，受偏南風加上高相對濕度影響，京津冀及周邊地區將持續中至重度汙染；11月3日起，隨著冷空氣到來，汙染過程結束。

為何華北地區汙染嚴重？新京報報導，大陸國家大氣汙染防治攻關聯合中心專家解讀指出，區域工業企業、重型貨車活動和秸稈火點數量月增率上升，汙染排放呈增加趨勢。

專家稱，在工業源方面，10月下旬以來，區域工業用電量較10月上中旬增長約5％，其中水泥、磚瓦等行業用電量增幅更為明顯，鋼鐵、焦化、石化等行業用電量基本持平。

另外，京津冀及周邊地區重型貨車交通流量處於秋冬季以來的高位，較10月上中旬偏高約14％；而10月21至28日區域內累計發現火點325個，其中天津、河北、河南等地數量較多。

專家指出，近期京津冀及周邊地區氣象條件較不利，容易造成汙染累積與轉化。10月22日以來，區域內冷空氣活動偏弱，地面氣溫、低層大氣相對濕度較常年均偏高，易形成區域性汙染。

北京 重汙染

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