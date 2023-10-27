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起床輕輕一摔竟肩膀骨折 30歲女老師「一天喝5杯咖啡」釀骨質疏鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子因平時喝太多咖啡，加上平時鈣質補充不足，導致骨質疏鬆。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
大陸一名女子因平時喝太多咖啡，加上平時鈣質補充不足，導致骨質疏鬆。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

現代人工作繁忙，常常需要「喝咖啡」提神，但喝太多咖啡卻可能提高「骨質疏鬆」的風險。中國大陸一名女子平時工作壓力大，將咖啡當成續命神器，一天最多能喝五杯，沒想到在一次不小心摔倒骨折後，卻被驗出罹患骨質疏鬆症，令她震驚不已。

根據陸媒《華聲報》報導，大陸長沙一名30歲女子羅斯（化名）某天起床時，不小心摔到地上，爬起來後右邊肩膀竟劇烈疼痛，完全無法動彈。到骨科門診就醫後，居然被診斷為「右鎖骨骨折」，甚至查出她患有「骨質疏鬆症」，讓她詫異又疑惑，「我只是輕輕地摔了一下，怎麼就骨折了呢？」

據了解，羅斯是一名國中老師，常常加班、熬夜備課，咖啡對她而言不可或缺，一天最多能喝上五杯。骨科醫師楊洪波分析羅斯平時習慣，指出骨質疏鬆可能與她太愛喝咖啡有關。楊洪波表示，過度攝取咖啡因可能導致脫鈣，加上羅斯平常蛋白質與鈣的攝取量不足，皆是導致骨質疏鬆的主要原因。

羅斯表示，原本以為只有老年人才會有骨質疏鬆問題，沒想到自己今年才30歲也有此症狀，成為「脆骨人」。對此楊洪波解釋，骨質疏鬆症並非老年人專利，年輕人如有不良習慣也要及時調整，如久坐不動、高鈉飲食、長期吸煙飲酒、過多攝入咖啡或碳酸飲料等，都會增加骨質疏鬆的風險。

「每天的咖啡攝入量控制在3杯以內較好。此外，可以考慮喝咖啡時加點牛奶，減少鈣流失。」楊洪波提醒，骨質疏鬆症早期多沒有明顯症狀，容易被忽視，多數人常常在發生骨折時，才發現自己得了這種病。隨著病情發展，骨量逐漸丟失將造成疼痛、骨骼畸形和脆性骨折等症狀。楊洪波提醒預防骨質疏鬆注意這4點：

一、均衡飲食。低鹽飲食，適當加強鈣和蛋白質的攝入。戒煙戒酒、少喝咖啡、濃茶、碳酸飲料。

二、多曬太陽。一般來說，如果每周能累計曬太陽40分鐘，並讓身體15%的皮膚暴露在陽光下，就能獲得足夠的維生素D，注意避免暴曬。

三、規律運動。建議每天30分鐘的中等強度運動量，合理安排有氧運動、抗阻訓練及肌肉力量練習，注意避免運動致傷。

四、定期體檢。及早發現骨質疏鬆症早期跡象，及時採取針對性的預防或治療措施。

骨質疏鬆 咖啡 骨折

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