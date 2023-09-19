雲南麗江／北半球最南大雪山 玉龍雪山

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
玉龍雪山景區，以「險、奇、美、秀」風景著稱。圖／本報雲南麗江傳真
玉龍雪山景區，以「險、奇、美、秀」風景著稱。圖／本報雲南麗江傳真

玉龍雪山是國際知名旅遊城市雲南麗江境內的雪山群，是北半球最南的大雪山，最靠近赤道的終年積雪山脈，以「險、奇、美、秀」風景著稱。

玉龍雪山，為歐亞大陸最南端的終年積雪雪山。圖／本報雲南麗江傳真
玉龍雪山，為歐亞大陸最南端的終年積雪雪山。圖／本報雲南麗江傳真

自古以來，納西族人聚居在雪山下，納西語稱其為「歐魯」，意為天山、銀色山岩。白雪覆蓋在連綿不絕的十三座雪峰，彷彿一條銀色巨龍騰躍飛舞，故稱為「玉龍」；因岩性主要為石灰岩與玄武岩，黑白分明，亦名「黑白雪山」。為納西人神山，傳說是納西族保護神「三多」的化身。

玉龍雪山下的格桑花海圖／本報雲南麗江傳真
玉龍雪山下的格桑花海圖／本報雲南麗江傳真

位於玉龍納西族自治縣境內的玉龍雪山景區，是歐亞大陸現今最南端的終年積雪雪山，高山雪域風景位於海拔4000公尺以上，東麓有白水河與黑水河奇景，一條河床為石灰層，另一則於玄武岩，兩河一白一黑，形成特殊景觀。玉龍雪山亦是青藏高原範圍內最邊遠，擁有海洋性冰川分布的高山。主峰「扇子陡」海拔5596公尺，是北半球緯度最低、海拔最高的山峰，發育有歐亞大陸距離赤道最近的溫帶海洋性冰川，以及眾多古冰川遺跡。

玉龍雪山納西語稱其為「歐魯」，意為天山、銀色山岩。圖／本報雲南麗江傳真
玉龍雪山納西語稱其為「歐魯」，意為天山、銀色山岩。圖／本報雲南麗江傳真

玉龍雪山處於青藏、雲貴兩高原銜接處，是集觀光、登山、探險、度假、郊遊為一體的旅遊勝地。主要景點有冰川公園、黑白水河、甘海子、藍月谷、雲杉坪、犛牛坪、白水河、冰塔林等。

藍月谷，遠看似藍月鑲嵌在雪山下。圖／本報雲南麗江傳真
藍月谷，遠看似藍月鑲嵌在雪山下。圖／本報雲南麗江傳真

「犛牛坪」是景區重要組成，納西語稱為「閣展古」，意指如星朵羅列的高山草甸，是典型的草甸牧場，高山雪原風光與黑水河溪流作伴，多姿多采。此處是觀賞與拍攝玉龍十三峰的最佳地點，最佳時間為早晚日出日落時分，經常起霧，美若仙境。「雲杉坪」被群山和原始雲杉林環繞，是納西族傳說中的理想樂園「玉龍第三國」。

犛牛坪，是觀賞玉龍十三峰的最佳地點。圖／本報雲南麗江傳真
犛牛坪，是觀賞玉龍十三峰的最佳地點。圖／本報雲南麗江傳真

藍月谷以藍如玉的湖水、巍峨壯美雪山，雄齊秀麗的峽谷風光享譽於世。晴天時湖水顏色是藍色，而山谷呈月牙形，遠看似一輪藍色明月鑲嵌在雪山下。雨天時，因湖底白泥，經雨水拍打，湖水變成白色，又名「白水河」。境內有紅仙客棧、玉液湖、鏡潭湖、藍月湖、聽濤湖等美景，有「小九寨溝」美譽，成為網紅打卡熱點。

雪山 青藏高原 奇景

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