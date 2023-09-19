雲南麗江／納西族服飾 披星戴月闡述民族文化

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
披星戴月，納西族穿載身後的七星羊皮披肩。圖／本報雲南麗江傳真
披星戴月，納西族穿載身後的七星羊皮披肩。圖／本報雲南麗江傳真

納西族絕大部份居住在雲南西北的麗江， 自稱「納」，即「黑」，黑即大， 先民主張光明是可見，而黑暗因看不到，所以無限大，「納西」，即「大族」之意。保護神「三多」，即玉龍雪山化身，穿白甲騎白馬，納西族既崇尚黑，亦崇尚白；清代前，納西族衣服以黑白為主，經歷四時羊裘、短衣長裙， 到「披星戴月」的變化。

納西族婦女著傳統服飾刺繡。圖／本報雲南麗江傳真
納西族婦女著傳統服飾刺繡。圖／本報雲南麗江傳真

「披星戴月」是納西族婦女服飾典範與最大特色，指的是身後的七星羊皮披肩，披肩上並排釘七個繡花圓布圈，圈中有一對垂穗，代表七顆星，寓意「披星戴月」。傳說上古時，旱魔王放出多顆太陽，輪番烤灼大地，納西姑娘英古挺身對抗，得到東海龍三太子相助，兩人並肩作戰時相戀。魔王將太子陷困深潭，英古獨戰力竭身亡，倒地之處名為英姑墩，即麗江；龍三太子拼死衝出深潭，化作泉水，永世與愛人相伴。三多神被其感動，命雪龍降伏旱魔王，吞下的七個太陽捏成七星，鑲在英古的頂陽衫上。後納西姑娘模仿英古，將七星圖案釘在披肩上，象徵披星戴月，勤勞勇敢。

納西族服飾技藝非遺傳人楊紅梅。圖／本報雲南麗江傳真
納西族服飾技藝非遺傳人楊紅梅。圖／本報雲南麗江傳真

以麗江古城為代表的納西族民族服飾，男子受漢族影響，穿長袍馬褂或對襟短衫。女子則保留鮮明民族特色，上著寬腰大袖袍褂，前幅及膝，後幅及脛。穿時將袖口捲起到肘部， 外加坎肩， 下穿長褲，用黑、白、藍等色棉布縫製百褶圍腰，形如扇子， 穿繡花鞋。在領、袖、襟等處繡有花邊，樸素大方。

三太子

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