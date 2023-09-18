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雲南「普洱景邁山古茶林文化景觀」 列世界遺產
據人民日報報導，當地時間9月17日，在沙烏地阿拉伯利雅德召開的聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會通過決議，將中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》，中國大陸世界遺產數量增至57項。
「普洱景邁山古茶林文化景觀」位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，是西元10世紀以來，布朗族先民發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與傣族等世居民族一起，探索出「林下茶」種植技術，歷經千年的保護與發展，形成林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。
「洱景邁山古茶林文化景觀」是保存完整、內涵豐富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林，9個布朗族、傣族村寨以及3片分隔防護林共同構成，至今仍保持著蓬勃生命力，是中國農耕文明的智慧結晶，也是人與自然良性互動和可持續發展的典範。
目前的考古發現顯示，中國栽培茶樹的歷史可追溯至6,000多年前，隨後茶的種植、飲用和茶文化從中國相繼傳到鄰國，並逐步走向世界。
大陸文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群表示，中國將在加強規劃、應對氣候變化、鼓勵村民參與、規範旅游發展等方面持續發力，確保「普洱景邁山古茶林文化景觀」突出普遍價值永續傳承，並進一步加強國際交流與合作，在世界文化遺產保護傳承中承擔更多責任，為推動各國文明交流互鑒、共同構建人類命運共同體貢獻力量。
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