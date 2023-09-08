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「與蘇東坡一起走江蘇」 兩岸青年邂逅蘇式生活
為增進兩岸文化交流，第五季「兩岸大V跟著詩詞走江蘇」於5到9日在江蘇舉辦，本次主打「出發！與蘇東坡一起來江蘇CityWalk」，邀兩岸青年一起走進江蘇常州等地，邂逅蘇式生活，在大陸從事影視工作的邱慶齡表示，兩岸文化同出一源，期待透過活動帶來更多文化和情感的交流。
跟著詩詞走江蘇活動今年邁入第五季，過去第四、第三季曾以「遇見千年運河」，或「相約大聖故里」為主題，邀請兩岸青年創作者順著京杭大運河路線在江蘇南京、淮安等地，以及到連雲港市探訪《西遊記》作者筆下景點，打造蘇台兩地文化交流品牌。
本次第五季活動，於5到9日參訪江蘇常州、溧陽等地，途經蘇東坡紀念館、東坡公園、迪諾水鎮、天目湖山水園、湖里山等，跟著北宋文學家蘇東坡的常州情緣，一起體驗蘇式生活，並享用將東坡文化、東坡元素與東坡美食結合的「東坡主題宴」，安排大陸蘇軾研究學會副秘書長趙世平、蘇東坡第三十世孫蘇東作為對話嘉賓，共同穿越古今。
蘇軾，字子瞻，號東坡居士，是北宋著名文學家、政治家、藝術家，有《念奴嬌·赤壁懷古》、《水調歌頭·明月幾時有》、《江城子·乙卯正月二十日夜記夢》等詩詞作品流傳千古，曾在徐州、揚州擔任地方官，遊覽過南京、蘇州、無錫、鎮江等地，最後在常州辭世，與江蘇有很深的淵源，一生十多次到過常州。
也曾參加第四季活動的邱慶齡表示，去年他探訪名勝古蹟，登山一覽雲海，深切感受到在淵遠流長的歷史長河裡，兩岸文化同出一源的牽絆，期待今年新一季的活動帶來更多文化和情感的交流，跟著蘇東坡的腳步，探尋千年故事，邂逅蘇式生活。
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