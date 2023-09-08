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香港出現百年一遇雨災 專家：與全球暖化有關

中央社／ 香港8日電

香港昨晚起出現百年一遇的雨災，有專家說與颱風「海葵」及全球暖化有關；在暴雨襲擊下，香港幾近癱瘓，大部分交通工具被迫停運，並且停課、停工。

昨晚11時起，香港出現暴雨，天文台先是發出最低級別的黃色暴雨警告，但很快就提升至較高的紅色及最嚴重的黑色暴雨警告。

昨晚11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港有氣象紀錄139年以來的最高紀錄；大雨導致多個地區淹水，個別地鐵站湧入大水，列車無法靠站，全市公共交通嚴重受阻。

直至今早10時，天文台仍持續發出黑色暴雨警告，這也是香港有暴雨警告以來，黑色暴雨訊號持續最長時間的一次。

在黑色暴雨警告下，政府昨晚已宣布今天所有學校停課；另據本地法令，在黑色暴雨警告下，所有人必須留在原有地方，因此，員工不必上班，而政府已要求所有公司優先考慮員工的安危，彈性處理員工上班安排。

香港股票交易所今早因為黑色暴雨警告而暫停交易，港交所表示，如果黑色暴雨警告在中午12時之前取消， 港交所下午恢復交易；如果警告在中午12時仍然生效，全日暫停交易。

對於香港這次出現百年一遇的暴雨，香港氣象學會發言人梁榮武說，這是「海葵」的殘餘影響，它在中國大陸東面登陸後向西移動，促使西南季候風更加活躍，最終帶來充沛的雨水。

但他說，一個更重要的原因是全球暖化令大氣層可以容納更多水分，這也是氣候變遷、全球暖化的必然結果。

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