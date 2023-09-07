東南亞首條高鐵！ 大陸印尼雅萬高鐵今開通運行

正在印尼訪問的大陸國務院總理李強6日下午才考察了中印尼合作項目雅萬高鐵。7日，大陸國家鐵路集團宣布，雅萬高鐵開通運行，兩地間最快旅行時間由3.5小時壓縮至40分鐘。10月初，將正式售票開始商業營運。

據央視新聞報導，大陸國鐵集團表示，雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，也是大陸「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、中印尼兩國務實合作的旗艦項目，全線採用大陸技術、標準。

據悉，雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊勝地萬隆，線路全長為142.3公里，最高運行時速達350公里，起站為雅加達市，途經勿加泗市、勿加泗縣、卡拉旺縣、普旺加達縣、西萬隆縣、芝馬墟市、萬隆縣，終至萬隆市，設有哈利姆、卡拉旺、帕達拉朗、德卡魯爾等4座車站。

負責人指出，雅萬高鐵開通運行後，9月7日至9月30日，在雅加達哈利姆站至萬隆德卡魯爾站間，按列車運行圖每日安排開行旅客列車8列，沿線市民可向印尼中國高速鐵路有限公司（KCIC）預約免費乘車體驗。另，10月初將正式售票開始商業運營。

報導提到，雅萬高鐵動車組是中方企業採用時速350公里復興號中國標準動車組先進成熟技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造的，具有技術先進、安全舒適等特點。每列動車組編組8輛，設VIP、一等、二等座席，總定員601人，可重聯運行，配備了殘障廁所、盲文引導標識等無障礙設施和售貨櫃、咖啡機、微波爐等設備。

由於雅萬高鐵沿線地質環境複雜，工程建設難度很大。中印尼參建單位堅持生態環保理念，加強勘察設計和施工組織，強化安全和質量控制，科學有序、優質高效推進工程建設。項目選線最大限度繞避滑坡、火山等不良地質，創新設計減隔震性能更好的橋樑、平順度更高的無砟軌道、功能更強的列車運行控制等先進系統，建成了13座隧道和56座橋樑。

而在雅萬高鐵建設過程中，大量採購使用印尼本地生產的水泥等原材料，帶動了當地經濟發展。大量招聘印尼員工參與工程建設，累計為當地帶來5.1萬人次的就業，培訓印尼員工4.5萬人次。

另，負責人表示，雅萬高鐵開通運行後，雅加達至萬隆間的旅行時間將大幅壓縮，極大改善當地交通條件，便利沿線民眾，且帶動商業開發和旅遊產業發展，將為區域經濟社會發展注入加速度、提供新動能，深化中印尼兩國務實合作。

此前，據大陸新華社報導，李強6日試乘了雅萬高鐵，他表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級。