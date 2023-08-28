青銅人頭像、神獸…三星堆特展 下月到香港

香港故宮文化博物館近日宣布，將於9月27日起推出「凝視三星堆—四川考古新發現」特別展覽。展覽將展出120件珍貴文物，其中23件為大陸國家一級文物，部分為首度於四川省外展出。

據悉，「凝視三星堆」展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出距今2600年至4500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。展品近半數為2020年至2022年間，三星堆遺址最新發掘的重要文物，包括目前於四川德陽廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器、龍形器等。

本次展覽將分為四個單元，分別呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈，探索成都平原地區的物質文化與精神生活、藝術造詣與技術成就。「此項展覽意義重大，它揭開了香港故宮文化博物館中華文明的起源與發展系列展覽的序幕。」香港故宮文化博物館館長吳志華表示，希望吸引中外觀眾參觀展覽，認識中華文明的形成發展及其對世界文明的貢獻。

本次展覽將展出至2024年1月8日。為配合此次特別展覽，香港故宮文化博物館還將在展覽期間舉辦以「三星堆和青銅時代的中國」為主題的學術研討會，以及一系列豐富多彩的公眾教育活動。