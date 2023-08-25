實景三維中國建設 加速推進

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸自然資源部國土測繪司司長張繼賢23日在北京透露，按照《數字中國建設整體布局規畫》部署要求，自然資源部正在加快推進實景三維中國建設。

中新社報導，實景三維中國作為真實、立體、時序化反映和表達生產生活生態空間的時空信息，通過人機兼容、物聯感知、泛在服務，來實現數位空間與現實空間的實時互聯互通，為數位中國提供統一的空間定位框架和數位化分析基礎。

對於實景三維中國建設的進展，張繼賢透露，截至目前，在地形級實景三維建設方面，覆蓋大陸全國陸地國土的10米格網新一代數位高程模型全面建成，完成了東部和西部重點區域約600萬平方公里優於5米格網地形三維模型建設；建成了11版覆蓋大陸全國陸地國土2米分辨率、2版覆蓋重點區域優於1米分辨率影像數據，實現影像成果由不定期獲取向按季度採集和提供的跨越；完成了黃河流域約40萬平方公里基礎地理實體數據建設。

在城市級實景三維建設方面，共計有26個省（區、市）264個城市，開展約5.52萬平方公里城市三維模型建設，在地方數位化轉型和智慧城市建設中發揮重要作用。

張繼賢表示，實景三維中國建設堅持邊建邊用原則，圍繞服務經濟社會發展和生態文明建設，目前有災害防治、智慧安防與調度、歷史文化保護、國土空間規畫、耕地保護、節約集約用地等22大類、百餘種應用場景。比如，在生態保護方面，陝西以實景三維數據為支撐，對秦嶺區域內的生態環境保護狀況進行實時動態監測，及時發現各類破壞生態環境的行為，為秦嶺區域生態環境健康發展提供服務和保障。

秦嶺 北京

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