樂高長沙開店 滿滿在地味

知名玩具企業樂高集團19日在中國大陸開設首家品牌標桿店，門店位於湖南長沙市，營業面積504平方公尺。

中新社報導，該門店設計融合了長沙本地特色：一幅以市井長巷為主題的巨型主題牆展示長沙的生機和活力；長沙夜市橱窗、皮影戲檯以及以奶茶和小龍蝦為靈感的3D樂高人仔模型，呈現長沙的人文環境和生活氣息；重達1.5噸的樂高探索之樹內部隱藏著諸多關於長沙本地文化的樂高模型彩蛋。 樂高集團高級副總裁兼中國區總經理黃國強表示，該店開業，旨在增加消費體驗豐富度和多元化，大陸消費者希望獲得越來越多的優質產品和購物體驗，樂高集團將進一步拓展潛力巨大的大陸市場。

近年來，大陸積木玩具市場快速發展，數據顯示，2022年大陸積木玩具產量達到約3.18億套，其中以樂高為代表的外資企業品牌占據著主要高端積木市場，市場占有率近一半。黃國強表示，作為在大陸投資已有40年歷史的外資企業，樂高集團將持續擴大在大陸的零售業務，深耕大陸市場。 黃國強說，大陸日前發布了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，進一步增強了外資企業的投資信心。 樂高集團是世界最大的玩具企業之一，1932年創立於丹麥比隆，目前已在大陸開設零售店超過460家。