湖北天門／慈航普渡 光澤眾生 慈光寺

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。圖／本報湖北天門傳真
慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。圖／本報湖北天門傳真

天門有一處比丘尼的道場，名「慈光寺」，其前身為乾明寺（ 又名東禪寺）。寺名「乾明」，取唐詩「日月東西見，湖光表裡明」之意。唐尉遲恭、明初指揮李廷琛先後重修正殿，宋、元、明、清，乃至民國，累有名僧為寺中主持。

慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。圖／本報湖北天門傳真
慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。圖／本報湖北天門傳真

慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。主殿分為上殿，下殿，上殿供奉西方三聖。上殿彌陀寶殿為重簷歇山式的建築，飛簷斗拱，狀若蟠龍。在金色琉璃瓦的輝映下，彩繪簷板，大紅立柱，仿白玉雕欄，佛光寶氣，金碧輝煌。面南台階兩側，立一對護法石獅， 英武威猛，氣宇軒昂。

一九九八年農曆九月十九日， 乃觀世音菩薩出家日，彩虹垂天，五彩祥光縈繞，似觀音菩薩手持淨瓶圖像，亦幻亦真；又似有梵樂從空中傳來，清音雅韻滌煩淨心。在場眾生頓悟：菩薩開示，慈航普渡，光澤眾生，是為慈光寺命名之由來。

武聖禪寺位於天門漁薪鎮武聖村。相傳三國時期，關羽鎮守荊州時曾在此地安營紮寨，武聖村因此而得名。隋唐末年有一出家僧人依「武聖」地名之緣，在此建立武聖寺。武聖寺建有天王殿、彌陀殿、地藏殿、觀音殿、財神殿等，木雕彩繪，肅穆堂皇。

慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。圖／本報湖北天門傳真
慈光寺聳立在江漢平原沃野，北枕七星高拱，南納荊楚雄風，東迎旭日冉冉，西接紫霞映空。圖／本報湖北天門傳真

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