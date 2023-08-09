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卡努颱風向北偏西移動　陸示警明起東北暴雨

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
吉林省舒蘭市七里鄉日前因強降雨受災的情況。（新華社）
吉林省舒蘭市七里鄉日前因強降雨受災的情況。（新華社）

大陸東北地區才剛經歷因杜蘇芮颱風造成的強降雨成災，如今隨著另一颱風卡努正朝北偏西移動，中國中央氣象台9日通報稱，預計預計未來三天，大陸黑龍江北部和東部、吉林東部等地有颱風和暴雨災害風險，關注可能發生的山洪、地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇和農田漬澇等。

中國中央氣象台表示，颱風卡努中心在9日清晨，位於日本九州鹿兒島西南方大約135公里的東海北部海面上，就是北緯30.6度、東經129.6度，預計將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，於10日上午在朝鮮半島南部沿海登陸。

受其影響，中國中央氣象台指出，吉林東部、黑龍江北部和中東部部分地區有大到暴雨，局部地區有大暴雨；受西風槽影響，西北地區東部、華北、黃淮北部及內蒙古等地自西向東有一次小到中雨、局部地區大雨天氣過程。

前一日，中國中央氣象台就曾引述大陸氣象專家提醒，颱風卡努未來的風雨影響區域與黑龍江、吉林兩省前期發生暴雨洪澇災害的地區高度重疊，防汛防洪壓力大，建議提前做好防範應對中小河流洪水、山洪、地質災害、城鄉積澇的各項準備。

杜蘇芮颱風 暴雨 黑龍江 卡努颱風

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