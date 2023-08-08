拉布拉多太肥、太老被主人賣給狗肉販子 當場下跪求饒

根據香港星島日報報導與微博上影片，中國大陸近日有一隻拉布拉多因被主人嫌太肥、太老，竟將其賣給狗肉販子準備運至屠宰場。這隻拉布拉多犬發現自己要被關進鐵籠運上車時當場下跪，但仍被倒栽蔥式塞進一個極其狹窄的鐵籠裡秤重。影片發布後引發許多網友痛批這些狗肉販子和吃狗肉的人。

這則由網名「農村啊威」於8月2日晚間18時許在微博發布的影片，截至8日上午8時，已有逾24.6萬次觀看。不少憤怒的網友在影片下方留言稱：「太殘忍了」、「畜生都不如」、「就是一班民智未開的低端人」、「天災人禍多也是有原因的」。

這則影音未提及拍攝地點，但發布者「農村啊威」顯示發布於河南。這隻拉布拉多最後由一名好心男子花錢買下帶回家飼養，但從影片中可以看到，這個狗肉市場裡仍有大批各類犬隻。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，大陸農業部曾發布一份文件，將豬、牛、雞、兔、駱駝等18種動物列為「傳統畜禽」，將鹿、羊駝、鷓鴣等另外13種列為「特種畜禽」，這些物種將不受野生動物的交易限制。狗和貓都不在這兩類名單之中，當時外界曾關注，這是否代表中國將全面禁止狗肉交易，但迄今中國大陸部分地區依然存在狗肉市場和吃狗肉的習慣。

BBC中文網早前在一篇報導中稱，中國每年有大約1,000萬隻狗和400萬隻貓被殺害食用，其中包括一些被偷的寵物。大陸的企業數據網站「天眼查」顯示，中國目前有近5,000家企業的經營範圍含「狗肉」或「肉狗」，絕大多數為個體工商戶。從地域來看，大部分狗肉企業位於廣東、廣西和山東。

台灣立法院已於2017年4月11日三讀通過《動物保護法》修正草案，明文禁止食用貓狗，違者最高可罰款新台幣25萬元。這次修法也對虐殺動物者加重刑罰，最重可判處兩年有期徒刑或拘役，最高罰款新台幣200萬元。