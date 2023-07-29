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杜蘇芮轉成熱帶低壓 但北上殘流恐下暴雨影響1.3億人

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
杜蘇芮昨登陸福建晉江後導致當地樹木倒伏，阻擋道路。澎湃新聞
杜蘇芮昨登陸福建晉江後導致當地樹木倒伏，阻擋道路。澎湃新聞

據大陸《每日經濟新聞》報導，大陸中央氣象台發布消息稱，受杜蘇芮颱風殘餘環流繼續北上影響，華北、黃淮等地將有極端強降雨過程，具有持續時間長、影響範圍廣、累計雨量大等特點。中國氣象局於7月29日啟動重大氣象災害（暴雨）Ⅰ級響應。

據大陸中央氣象台網站，杜蘇芮今天早晨8時在安徽省安慶市宿松縣境內已減弱為熱帶低壓，風力進一步減弱，已很難確定其環流中心，陸中央氣象台上午11時對其停止編號。

但報導說，受其殘餘環流北上影響，預計7月29日至8月1日，北京、天津、河北、山東西部、河南北部、山西東部部分地區將有大暴雨，北京西部山前和南部、河北中南部等地局地有特大暴雨；上述地區累計降雨量有50～150毫米，京津冀部分地區200～450毫米，局地可達600毫米以上；最大小時降雨量30～60毫米，局地可達80毫米以上。主要降水時段為7月29日夜間至31日。

報導說，此次強降雨過程極端性強，致災風險高。預計累計降雨量100毫米以上降雨面積將達22萬平方公里，影響人口1.3億人；北京南部、河北中西部、山西東部、河南北部等地部分中小河流有超警戒或超保證水位的氣象風險。

另北京西南部、河北西部、山西東部等太行山沿山地區發生山洪和地質災害氣象風險高，河北石家莊、邢台和保定山區局地風險很高；同時，北京、天津、河北中南部、河南北部等地發生城市內澇和農田漬澇的風險較高。

《央視新聞》報導，大陸國家防總辦公室、應急管理部組織中國氣象局、水利部、自然資源部今天滾動會商研判杜蘇芮後續風雨影響和暴雨洪澇災害發展趨勢，視頻調度河北、河南、福建、江西等省份防辦，研究部署重點地區防汛防颱風工作。國家防總於中午12時將針對京津冀晉魯豫6省份的防汛應急響應提升至三級，並繼續維持針對福建、江西、浙江三省防汛防颱風三級應急響應。

北京市氣象台也在29日預報，受杜蘇芮雲系影響，7月29日至31日北京全市有大到暴雨，局地特大暴雨。北京市防汛辦提示：據目前氣象預報，7月29日晚至31日，本市有大到暴雨，局地特大暴雨。倡導市民減少出行，避免到山區遊玩，遠離河道、山體、積水路段等風險區域，確保安全。

北京市防汛辦最新消息稱，市防汛指揮部已於7月29日12時啟動全市防汛橙色（二級）預警響應，北京市多個景區、公園臨時閉園，根據要求，房山區涉山、涉水旅遊景區、順義奧林匹克水上公園、北京國際鮮花港、鳳凰嶺景區、大嶺溝獼猴桃谷風景區、七孔橋花海景區等暫停營業。

另據《北京日報》報導，7月29日10時許，北京市城區內開始降雨，部分區域雨勢很大。市交管局發布交通預報，建議市民周末減少駕車出行，避免到山區遊玩，遠離河道、山體、積水路段等風險區域。北京市交管局建議，因氣象預報顯示近日降雨強度較大，市民最好不要到密雲、延慶、門頭溝等山區遊玩；工作日早晚高峰如遇降雨，請適時提前或錯後出行。

至於在其境內但已脫離杜蘇芮影響的福建省，《澎湃新聞》報導，大陸國家消防救援局官方微博發布消息稱，7月28日6時至29日6時的24小時內，福建省消防救援隊伍共接處警869起，其中火災撲救216起、搶險救援516起、社會救助136起、其他出動1起。

其中，接報防抗颱風相關警情419起，其中莆田151起、福州119起、泉州98起、廈門39起、寧德10起、平潭2起，處置房屋人員被困205起、高空排險100起、車輛事故救助60起、清理樹木30起、建築物倒塌13起、排水排澇11起。出動消防救援人員2762人，車輛456輛，舟艇133艘，營救被困人員273人，疏散遇險人員340人。

福建消防轉移被困群眾。 福建消防供圖
福建消防轉移被困群眾。 福建消防供圖

北京 暴雨 杜蘇芮颱風

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