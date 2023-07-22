動輒上億的元青花珍品 甘肅這座市級博物館藏有3件

聯合報／ 聯合報／ 特派記者廖士鋒／甘肅武威即時報導
西夏瓷器也是武威市博物館藏當中的重要品種，其特色是大量使用牡丹花為裝飾。（記者廖士鋒／攝影）
西夏瓷器也是武威市博物館藏當中的重要品種，其特色是大量使用牡丹花為裝飾。（記者廖士鋒／攝影）

中國陶瓷藝術史上的名品元青花，是連台北故宮博物院都僅有少數館藏的藝術珍品，遠居甘肅的武威市博物館，則有3件元青花藏品，全數是窖藏出土，其中包含相當珍罕的元青花人物高足杯。

「絲路風采．如意甘肅」海峽兩岸記者聯合採訪活動，近日前往甘肅省武威市博物館。該館隸屬於甘肅武威市文旅局，館藏包含新石器時代彩陶、歷代瓷器、西夏木板畫、佛教文物、少數民族文獻等多元文物共4萬6000餘件，居甘肅全省14市州之冠。目前的新館址是斥資人民幣2.1億元（約新台幣9.16億元），於2019年5月建成啟用。

館藏當中，最受矚目的是3件元青花藏品。據介紹，整個甘肅省只有5件元青花館藏品，武威市博物館就佔了其三，包含「花卉鴛鴦紋青花瓷碗」、「青花竹節人物高足杯」、「青花水禽紋瓷碗」，前兩件列為大陸國家一級文物、後一件並不完整，則是二級文物。

距今700年左右的元代是最早出現成熟青花瓷的朝代，「元青花」特別之處在於使用「蘇麻離青」作為發色的鈷料。這種特殊青料，應是來自於伊朗（波斯）附近的產地，運至景德鎮後繪在瓷胚上燒製而成，在明代早期之後即罕見使用。

元青花在2005年因一件「鬼谷子下山罐」拍出約合人民幣2.3億元（約新台幣10億元）的天價，廣受世人注目，此後在2011年，題材為「蕭何月下追韓信」的元青花梅瓶，更在澳門拍賣創下8.4億港元（約新台幣33.7億元）的超級天價。拍場上動輒上億元的元青花瓷器是舉世罕見的文物珍品，一般認為，全球館藏的完整器僅300件左右，其中大陸有100件左右。元青花瓷器當中，公認最高等級的就是描繪人物之作品，完整器少之又少。

武威市博物館的元青花，係在2001年出土於武威市涼州區南大街軍分區院內，屬於窖藏出土。其中「青花竹節人物高足杯」器型完整，外壁繪三朵纏枝花卉；竹節足下部繪三片倒蕉葉紋，杯心繪有昭君出塞圖，簡直是印證了唐代詩人王翰在〈涼州詞〉中「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催」畫面。

過往有專家認為「夜光杯」係指傳自西域的玻璃杯，根據國立故宮博物院副院長、知名瓷器專家余珮瑾發表的學術研究成果，她指出武威市博物館這件藏品似乎也意味著「高足杯」和「馬上杯」可能相關，例如唐代白居易〈留題天竺靈隱兩寺〉、金代李俊民〈和籌堂送別韻〉詩中都有「馬上杯」的描述，呈現了作為酒器，「馬上杯」使用於告別送行場合。

武威博物館藏瓷器雖不多，但質量相當驚人。除了元青花收藏外，清代宮廷琺瑯彩瓷器也是館藏內容。包含清乾隆款琺瑯彩鳩犬薄胎瓶1對以及乾隆款琺瑯彩馴馬圖薄胎瓶1對，後者繪畫相當精細，題款「春風蘋舞柳，駿馬樂優遊」，也是大陸國家一級文物。

此外，武威博物館還藏有大量西夏時期的白地黑彩瓷器。西夏瓷器特色是大量運用牡丹花以及旋紋作為裝飾，武威涼州區古城鄉塔兒灣是除了寧夏之外，西夏王朝另一個燒窯重鎮，目前館藏西夏瓷器中，也有不少被列為大陸國家一級文物。

武威博物館藏3件元青花，在甘肅省所有博物館中首屈一指。（記者廖士鋒／攝影）
武威博物館藏3件元青花，在甘肅省所有博物館中首屈一指。（記者廖士鋒／攝影）
乾隆款琺瑯彩馴馬圖薄胎瓶，高度僅有9公分，使用琺瑯料繪製4匹型態各異的駿馬，相當精細，且胎體極薄，館方指出這是18世紀乾隆時期瓷器精品。（記者廖士鋒／攝影）
乾隆款琺瑯彩馴馬圖薄胎瓶，高度僅有9公分，使用琺瑯料繪製4匹型態各異的駿馬，相當精細，且胎體極薄，館方指出這是18世紀乾隆時期瓷器精品。（記者廖士鋒／攝影）
武威博物館藏「青花竹節人物高足杯」，繪有昭君出塞圖，是相當珍貴的元代青花人物瓷器藝術品，也是大陸國家一級文物。（記者廖士鋒／攝影）
武威博物館藏「青花竹節人物高足杯」，繪有昭君出塞圖，是相當珍貴的元代青花人物瓷器藝術品，也是大陸國家一級文物。（記者廖士鋒／攝影）

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