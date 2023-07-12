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上半年往來福建兩岸旅客超40萬　年增約7倍

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
廈金小三通航線日前突破二千萬人次。圖為今年端午節當天，廈門五通碼頭旅客登船準備前往金門。 （中新社）
廈金小三通航線日前突破二千萬人次。圖為今年端午節當天，廈門五通碼頭旅客登船準備前往金門。 （中新社）

廈門出入境邊防檢查總站10日披露數據，今年上半年，福建邊檢部門累計查驗兩岸往來旅客40多萬人次，年增長約7倍。其中，搭乘空中直航旅客年增293%，小三通旅客恢復至疫情前同期的二成多。

據中新社引述廈門出入境邊防檢查總站數據，2023年上半年，往來福建的兩岸空中直航客機達1,400多架次，旅客近20萬人次，分別年增長約83%、293%；兩岸「小三通」客輪1,800多艘次，旅客近21萬人次，日均出入境客流量超1,100多人次，恢復至新冠疫情前同期的二成多。

廈門出入境邊防檢查總站相關人士受訪時指出，受兩岸「小三通」客運航線復航、上半年傳統節日集中、邊檢快捷通道恢復等因素影響，閩（福建）台兩岸人員往來日益活絡、增速明顯。

在此之前，7月4日，廈門金門小三通航線歷經23年，出入境客流量突破2,000萬人次。

目前，福建空港口岸共開通國際和地區客運航線39條，上半年新增、復航12條。

廈門 福建

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