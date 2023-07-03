千載「龍船會」 延續李冰記憶

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
龍船會熱鬧巡遊。圖／本報四川德陽傳真
龍船會熱鬧巡遊。圖／本報四川德陽傳真

今年端午節前夕，傳統的「龍船會」在四川德陽什邡市洛水鎮重啟，再現百年前商賈雲集，人文薈萃的盛大場景。

充滿喜慶元素的龍船花車，在15支龍船巡遊隊伍的簇擁下，沿著場鎮主幹道緩緩前進；極具當地特色的龍燈隊伍在表演者的揮舞下，猶如一條長龍盤旋於空，場面蔚為壯觀……。據悉，本屆龍船會以「沉睡六十載一醒章洛興」為主題，期間舉辦文藝表演、川劇表演、服裝美食博覽會、大型娛樂遊園、公益電影放映等活動。

洛水鎮自古便是李冰文化代代相傳的涵養地，朱李火堰作為李冰的傳世水利作品之一，去年成功入選世界灌溉工程遺產

「傳說李冰治洛，其兒關灘下水斬蛟，故先人將每年農曆五月初五前後舉辦的一系列活動，稱之為龍船會。」當地人表示。

此次重啟龍船會，也串起了洛水人民延續千年的端午記憶，既是對傳統文化的傳承和弘揚，也是洛水走向世界的又一個文化品牌。據悉，當地將以此次活動為契機，充分挖掘李冰文化、川劇表演、非物質文化遺產等特色文化資源，將洛水建成集文化體驗、生態度假、避暑休閒、運動康養於一體的休閒度假旅遊勝地。

遺產 端午節 美食

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