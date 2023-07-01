大陸CR450動車組在湄洲灣大橋 實現單列時速453公里運行

根據大陸《澎湃新聞》，中國國家鐵路集團為研發更高速安全、更環保節能與智能的復興號動車組新產品，國鐵集團組在福廈高鐵福清至泉州區段開展了新技術部件在更高運行速度條件下的性能驗證試驗。6月28日在湄洲灣跨海大橋，CR450動車組的試驗列車以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行，6月29日在海尾隧道，試驗列車以單列時速420公里、相對交會時速840公里運行。

報導說，國鐵集團對新技術部件進行了有效的性能驗證，各項指標表現良好，標誌著CR450動車組研製取得階段性成果，為「CR450科技創新工程」的順利實施打下了堅實基礎。

國鐵集團科技和信息化部負責人介紹說，「CR450科技創新工程」是大陸十四五規劃確定的重大科研項目，包括研製復興號動車組新產品等多個高鐵科技創新項目。為確保新一代動車組研製成功，需要對新型動車組的新技術部件開展大量仿真計算、台架試驗和線路試驗。

報導稱，此次性能驗證試驗由國鐵集團組織鐵路科技創新聯盟相關單位中國鐵道科學研究院集團公司、中國中車所屬企業、北京交大、西南交大、中南大學等共同實施，開展57項科研試驗，驗證CR450動車組新技術部件的技術可行性、性能穩定性。

該負責人指出，試驗開展以來，各項工作進展順利，獲取了新技術部件在不同速度條件和橋樑、隧道、曲線等不同工況條件下的數據特徵。

他表示，更高時速運行條件下的性能驗證試驗表明，新技術運用實現了動車組相關指標的新提升，高鐵安全、功率、能耗、震動、加速性能、制動平穩性等重要指標將持續領先世界，為研製更高速度、更加安全、更加環保、更加節能、更加智能的CR450動車組提供了重要支撐，對於實現鐵路高水平科技自立自強，鞏固和擴大中國高鐵世界領跑優勢，具有重要意義。