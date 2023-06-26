短途自駕遊 成端午出行首選

大陸旅行社交平台馬蜂窩24日發布的旅遊大數據顯示，端午假期短途自駕遊成出行的首選，同時，「避暑遊」綜合熱度高漲，青島、承德、貴陽等地憑藉天然的避暑優勢成熱門目的地。

中新社報導，出行數據顯示，為了在有限的時間裡盡可能多地體驗自然風光，短途自駕遊成了此次端午出行的首選，距離北京較近的烏蘭布統草原，自駕熱度上漲110%，是北京青年「逃離都市」的重要目的地。

恰逢大陸高考結束，端午假期被畢業季覆蓋，親子遊、畢業遊搜索量持續拉升，在馬蜂窩站內平均熱度漲幅分別為135%和115%。親子遊方面，融入了動物觀賞、科教研學、親水遊樂、生態體驗等主題的熱門目的地受到追捧，如北京環球影城、上海迪士尼樂園、廣州長隆野生動物世界，以及四川遂寧的「中國死海」等，迎來大批家庭遊客。

成都、重慶在網紅城市和煙火美食的雙重加持下成為畢業遊的熱門之選；南京、西安依靠千年古都的魅力贏得年輕人的芳心。值得一提的是，端午期間草莓音樂節在桂林火熱上演，帶動桂林搜索熱度直線拉升，躋身端午畢業遊熱門目的地前十。

此次端午假期「撞上」入夏高溫，馬蜂窩旅遊大數據顯示，近一周來，端午避暑的綜合熱度漲幅高達145%，青島、承德、貴陽、昆明等城市憑藉天然的避暑優勢入列熱門目的地。

受端午、畢業季等多重效應影響，今年的旅遊旺季已提前吹響集結號。馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒表示，端午往往是暑期旅遊市場風向球，從今年端午超過一億出行人次的火熱程度來看，預計接下來的暑期市場將迎來新一輪旅遊小高峰。