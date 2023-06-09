大陸海協會新任副會長 馬曉光首秀杭州亞運

聯合報／ 特派記者林宸誼／杭州即時報導
大陸海協會副會長馬曉光。記者林宸誼／攝影
大陸海協會副會長馬曉光。記者林宸誼／攝影

杭州亞運9月下旬開幕，已在5月中履新大陸海協會副會長馬曉光9日建議，可以圍繞關注「一橫一縱兩個軸線」。

馬曉光指出，所謂橫的軸線，就是聚焦第19屆亞運會的籌備工作，從場館建設、運動員訓練、志願者服務等多個角度來挖掘，向兩岸同胞講好綠色節儉、智慧美麗、歷史文化的杭州亞運會。向兩岸同胞呈現杭州韻味，浙江風采和中國特色。

所謂縱的軸線，就是亞運會在大陸一共舉辦了三屆，跨越了30年，從90年的北京亞運到2010年的廣州亞運，再到今天的杭州亞運。

馬曉光提到，可以從三場亞運的歷史的縱線上來看，這30年來兩岸關係，在兩岸同胞的共同努力下，交流合作不斷擴大，兩岸同胞不斷共襄盛舉，投身中國是現代化建設的信息和力量，來促進兩岸更好的更深入的文化發展，來助力中華民族的偉大復興。

所以從一橫一縱兩個軸線來進行歷史的延伸，文化的拓展，講出並且講好一個立體的亞運及其背後的故事。

馬曉光還表示，再過3個多月，第19屆亞運會就要開幕了，希望能夠再次相聚於三秋桂子、十里荷花的杭州，為杭州亞運拉開精彩的大幕，再次留下歷史的注腳。

今年4月初履新浙江省台辦主任朱林森指出，舉辦具有中國特色、亞洲風采、精彩紛呈的亞運盛會，是兩岸中國人共同的大事。在杭州亞運會即將迎來百日倒計時之際，真誠邀請長期以來關心支持浙台兩地交流合作的朋友，更多的瞭解大陸、瞭解浙江，共享亞運賽事，共享亞運榮耀。

朱林森提到，浙江秉持綠色、智慧、節儉、文明辦賽理念，落實簡約、安全、精彩辦賽要求。圍繞精心打造更加靚麗的城市形象，全面提升基層治理效率，積極營造文明雅韻濃厚氛圍。深入推進三大提升工程全省域、全方位、全鏈條推進亞運的崇拜，確保杭州亞運會這一國之大事、省之要事圓滿成功。

馬曉光 北京 荷花

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