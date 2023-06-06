濫用7天無理由退貨 陸商家斥：這就是當代的大學生？

原本為保障消費者權益的七天內無理由退貨規定，卻遭到大學生濫用。據《極目新聞》報導，近日山西某大學舉辦活動，學生們在一家網店統一購買了一批表演服，卻在活動過後集體退貨。店家把這起件事件發到社群媒體，怒斥校方：「這就是你們教出來的當代大學生嗎？」

事發後，學校回應表示，已經接到賣家投訴，賣家已經和相關學院聯繫上了。

報導稱，這20單退貨都是相同款式的衣服，紅色龍中國系列T卹，每件人民幣20.5元，總共400多元。據了解，商品雖然是分開多單購買，但地址全部指向山西某學院。

據大河報報導，5月25日、26日，涉事學院分別在兩校區體育場舉行第26屆校園文化藝術節健美操大賽，其中公開照片確有一組龍紋服飾。

海報新聞報導，該學院公開信息顯示，確實剛舉辦了文化藝術節，其中有一場健美操比賽，學生穿的是一款紅色T卹，和商家曬出的購物記錄十分相似。

極目新聞發評論員文章稱，商家維權並沒有批評這些大學生，而是將矛頭直指學校：「這就是你們教出來的當代大學生嗎？」所涉學院心裡估計也很冤，雖然學校有教育學生的責任，但這些淺顯的做人道理，應該是從幼稚園就開始教的。

有大陸網友稱，「有「七天無理由退貨」的規則存在，不能說這些大學生不對。但評論員文章稱，這個觀點值得一駁。七天無理由退貨，是保護消費者的，不是用來鑽空子的。而且，退貨還有一個前提，商品應該在沒有使用的前提下才行。這大熱天裡，衣服也穿了，沾一身汗，然後再來退貨？恐怕不符合規則。

讓商家崩潰的，不僅是錢的事，而是維權很複雜。如果說衣服買家使用過了，自己要舉證才行。網上相關學院學生穿著該款衣服表演健美操算不算證據？還不好說。有的網購平台有極速退款機制，根據買家信用，可能直接就退了，「根本不讓商家說理」。