中國大陸記者採訪「教師溺亡事件」遭毆打　指紋還被抹去

記者進行追蹤採訪時，也可能讓自己陷入險境。上月，貴州省畢節市一所小學的六名教師，在河灘撿鵝卵石時，因上游水電站放水，導致兩名教師被沖走溺斃，但因事發後各方說法不一，陸媒「極目新聞」記者為查明真相，前往當地追蹤，但卻遭三人攔車圍毆，對方臨行前還特意抹去指紋，對此，當地派出所31日回應稱，「上面已經展開調查」。

綜合上游新聞、澎湃新聞報導，上月13日，貴州省畢節市織金縣馬場鎮布底小學6名教師，赴河灘撿鵝卵石，但遇上游引子渡水電站放水，導致河水水位上漲，兩人被沖走導致溺斃。

事後，曾有遇難教師家屬在受訪時說，學校是為迎接上級領導檢查，安排老師撿鵝卵石裝飾美化環境，才引發這起悲劇，但這一說法被校長否認，當地官方也稱學校沒有安排檢鵝卵石，強調「警方的調查結論顯示，全部是那幾名教師的個人行為，是他們私自下河玩耍造成的」。

由於兩方說法不同，引發外界關注，因此陸媒「極目新聞」記者前往當地採訪，進行追蹤調查，但途中遭遇一輛麵包車攔路，車上三人更下車毆打記者。

知情人士透露，這位記者29日抵達織金縣，30日上午到一名死者家屬所在的布底村採訪時，曾遇到陌生男子盤問，甚至報警稱記者為騙子，但警方到場後，記者表明身分就獲得放行。不過，當該名記者要到另一位死者家屬所在的馬家屯村途中，就遇到車輛尾隨，發生後續的暴力事件。

事發後，該家媒體一位負責人在社交平台發文，譴責暴力行徑，還稱記者被圍毆了一分多鐘，手機、眼鏡遭砸碎，臨行前對方還用抹布抹去車門把手上的指紋。

另據一份織金縣人民醫院出具的《門急診病歷》顯示，被打的陸媒記者傷情初步診斷包括，頭皮血腫、多處挫傷、上肢擦傷(左手環指)、右眼挫傷等。知情人士透露，目前，被毆打者仍在醫院治療觀察中。