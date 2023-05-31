舞美藝博館 驚豔北京

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
台湖舞美藝術博物館亮相，知名劇目中製作精美的服裝與觀眾見面。圖／本報北京傳真
台湖舞美藝術博物館亮相，知名劇目中製作精美的服裝與觀眾見面。圖／本報北京傳真

一件件戲服精緻奪目，一張張手稿巧思獨運，舞美藝術家們用靈感和雙手，把舞台變成造夢空間。近日，中國國家大劇院台湖舞美藝術博物館亮相，向觀眾免費開放。

作為大陸首家綜合型舞美藝術主題博物館，台湖舞美藝術博物館依託國家大劇院藝術資源，深入挖掘舞台藝術演出、舞美創意研發、藝術普及、國際交流合作、舞美集成倉儲等功能，打造集合收藏、研究、展示、體驗、教育、交流為一體的主題博物館。

博物館設立舞美藝術綜合展區、創意空間展區、製作工坊展區、戶外大型道具展區、台湖劇場、藝術家工作室、舞美圖書館及舞美數字平台等8大展示區域和線上數位展覽平台，觀眾可以查閱相關資料，近距離觀摩服裝、道具、舞美布景的製作過程。

目前，《方寸之間－中外舞台美術設計名家作品展》、《國家大劇院院藏中國古戲台模型展》、《一朵雪花的故事－北京冬奧會舞台美術設計展》等展覽正在展出，集中展現了中外舞美設計名家作品、當代青年舞美設計師優秀作品，以及國家大型慶典活動中使用的標誌性舞美裝置等。

《方寸之間》展覽中，張藝謀執導的京劇《天下歸心》，陳薪伊執導的經典歌劇《圖蘭朵》等劇目中的服裝和道具琳瑯滿目；《一朵雪花的故事》展覽中，北京冬奧「雪花」火炬台設計手稿、鴿子燈等珍貴藏品和資料，讓人們再度想起那個驚豔世界的夜晚。

戶外大型道具展區，2022北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式上使用的「雪花」主火炬台原件，在陽光下晶瑩剔透，閃耀奪目。作為鑒證北京冬奧會這一國際體育盛事的藝術裝置，「雪花」代表著中國舞美設計和製作最高水準，具有極高的藝術價值和文物價值。

北京冬奧 博物館

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