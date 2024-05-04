中國和北韓留學交流計畫恢復　41人抵平壤

在上月大陸全國人大委員長趙樂際訪問北韓，會見北韓領導人金正恩後，兩國關係正持續升溫。據中國大陸駐北韓大使館發布，5月2日，41名中國政府獎學金留學人員順利抵達北韓首都平壤，這代表時隔近四年，中朝之間留學交流計畫正式恢復。

據深圳衛視，這是新冠疫情發生以來，北韓首次允許外國公派留學人員入境，標誌著中朝之間留學交流計畫正式恢復。前不久，45名自費中國留學生也已入境北韓開始留學生活。

北韓於2023年解除嚴控入境的防疫措施，外國人入境僅限於中俄政府代表團和俄羅斯遊客等，此次是自疫情防控以來，時隔3年8個月，再向海外留學生開放。

上月中旬，中共政治局常委兼大陸全國人大委員長趙樂際訪問北韓，會見了北韓領導人金正恩，和朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會談。

金正恩表示，鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是北韓堅定不移的方針，兩國關係正不斷發展到新的更高階段。當時，韓聯社報導稱，趙樂際此訪可能是為了金正恩今年下半年訪問中國大陸做準備。