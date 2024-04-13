習近平「馬習會」談話　陸黨媒頭版評論：堅定反獨促統

4月10日的「馬習二會」後，大陸官方媒體對兩人見面，尤其是中共總書記習近平發表的「對台講話」高規格以對。據中共黨媒《人民日報》13日頭版發表的評論文章稱，這是習在中共二十大後，首次會見台灣同胞並發表重要講話，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反「獨」促統的意志決心。

人民日報頭版評論文章指出，4月10日，習近平發表「重要講話」強調，要從「中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」，提出堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興等，「為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南」。

評論稱，這是習近平在中共二十大後，首次會見「台灣同胞」並發表重要講話，揭示了「兩岸同屬一個國家、一個民族」的歷史事實，宣示了堅定推進反「獨」促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞利益福祉的真情實意，強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義等，「為當前兩岸關係注入穩定性和正能量，對兩岸關係發展有重大意義和深遠影響」。

評論強調，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。「台灣是中國的一部分，台灣歷史是中國歷史、中華民族發展史的一部分。 國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷是中華民族的共同信念。 」

對於習近平說，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。」

人民日報評論說，兩岸同胞要掌握歷史大勢，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，把中華民族的命運「牢牢掌握在中國人自己手中」。

值得注意的是，在文章中，雖是對習近平10日在馬習二會上發表的講話進行評論和延伸，但通篇並未明文提到「馬英九」，僅以習近平發表重要講話、會見台灣同胞等方式作表述。