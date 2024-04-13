快訊

土耳其纜車塔架倒塌！車廂撞擊解體1死7傷、近200人受困高空

被投訴到壓力爆表離職 教保員淪為人人可喊打的職業

習近平「馬習會」談話　陸黨媒頭版評論：堅定反獨促統

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央總書記習近平10日下午在北京會見前總統馬英九一行，大陸官方媒體對習近平的講話內容高規格以對，持續發表評論文章，強調其重要性。圖／新華社
中共中央總書記習近平10日下午在北京會見前總統馬英九一行，大陸官方媒體對習近平的講話內容高規格以對，持續發表評論文章，強調其重要性。圖／新華社

4月10日的「馬習二會」後，大陸官方媒體對兩人見面，尤其是中共總書記習近平發表的「對台講話」高規格以對。據中共黨媒《人民日報》13日頭版發表的評論文章稱，這是習在中共二十大後，首次會見台灣同胞並發表重要講話，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反「獨」促統的意志決心。

人民日報頭版評論文章指出，4月10日，習近平發表「重要講話」強調，要從「中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」，提出堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興等，「為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南」。

評論稱，這是習近平在中共二十大後，首次會見「台灣同胞」並發表重要講話，揭示了「兩岸同屬一個國家、一個民族」的歷史事實，宣示了堅定推進反「獨」促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞利益福祉的真情實意，強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義等，「為當前兩岸關係注入穩定性和正能量，對兩岸關係發展有重大意義和深遠影響」。

評論強調，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。「台灣是中國的一部分，台灣歷史是中國歷史、中華民族發展史的一部分。 國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷是中華民族的共同信念。 」

對於習近平說，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。」

人民日報評論說，兩岸同胞要掌握歷史大勢，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，把中華民族的命運「牢牢掌握在中國人自己手中」。

值得注意的是，在文章中，雖是對習近平10日在馬習二會上發表的講話進行評論和延伸，但通篇並未明文提到「馬英九」，僅以習近平發表重要講話、會見台灣同胞等方式作表述。

中共二十大 台獨 習近平 馬習二會 馬英九

延伸閱讀

馬英九會習近平脫口「民國」 夏立言：有意、口誤都好事

德國總理蕭茲將和習近平見面 台灣駐德代表謝志偉：希望他直言不諱

馬習會拚兩岸和平 賴鷹內閣添變數

蕭旭岑還原馬習會：致詞出現「中華民國」確實是口誤

相關新聞

習近平「馬習會」談話　陸黨媒頭版評論：堅定反獨促統

4月10日的「馬習二會」後，大陸官方媒體對兩人見面，尤其是中共總書記習近平發表的「對台講話」高規格以對。據中共黨媒《人民...

【專家之眼】馬習再會，餘波何往？後勢多強？

前總統馬英九再度出訪大陸，順利達成各方所預期結果，再度與中國大陸國家主席習近平會面；但對比上次雙方都握有實權時進行會晤後...

【專家之眼】注意「馬習二會」中習所提的「中華民族共同體」

「馬習二會」在各方矚目下於4月10日下午登場。各方報導及評論所注意的都是馬英九有沒有提「中華民國」、「一中各表」及「九二...

蕭旭岑：馬習二會 綠營亂放話被打臉

前總統馬英九在馬習二會談話時將「中華民族」說成「中華民國」，引發猜測。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，馬當場純係口誤，陸...

馬英九會習近平脫口「民國」 夏立言：有意、口誤都好事

國民黨副主席夏立言即將結束訪美行程，他在華府對媒體表示，國民黨認為馬習會是加分，前總統馬英九每次都會利用各種場合來彰顯「...

綠狂批馬「一中各表」 藍：請民進黨提「自己的版本」與陸溝通

前總統馬英九訪陸，在「馬習二會」上提及「一中各表」論述引起綠營批評，國民黨今天反批民進黨應拿出「自己的版本」與中國大陸溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。