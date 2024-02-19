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王毅會見烏克蘭外長 承諾不出售致命性武器給俄羅斯

聯合報／ 大陸中心／即時報導
當地時間2月17日，大陸外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）
當地時間2月17日，大陸外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）

中共中央政治局委員、外交部長王毅17日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中方不會向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

根據大陸外交部18日晚間發布的新聞稿，王毅表示，中國和烏克蘭早在多年前就是戰略合作夥伴，兩國人民之間有著傳統友誼。無論國際形勢如何變化，中方都希望中烏關係正常發展，繼續造福兩國人民。

王毅並向庫列巴再次感謝烏方在緊急狀況下幫助中方人員安全撤離，「中國人民永遠不會忘記」。

王毅還向庫列巴闡述中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不借機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

王毅說，「我們將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用。哪怕和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。」

根據大陸外交部新聞稿，庫列巴表示，烏方願同中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。

庫列巴稱，中方在全球事務中有著重要影響，烏方高度讚賞中方發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用，願同中國政府歐亞事務特別代表加強聯繫。

烏克蘭 王毅

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