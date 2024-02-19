王毅會見烏克蘭外長 承諾不出售致命性武器給俄羅斯

中共中央政治局委員、外交部長王毅17日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中方不會向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

根據大陸外交部18日晚間發布的新聞稿，王毅表示，中國和烏克蘭早在多年前就是戰略合作夥伴，兩國人民之間有著傳統友誼。無論國際形勢如何變化，中方都希望中烏關係正常發展，繼續造福兩國人民。

王毅並向庫列巴再次感謝烏方在緊急狀況下幫助中方人員安全撤離，「中國人民永遠不會忘記」。

王毅還向庫列巴闡述中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不借機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

王毅說，「我們將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用。哪怕和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。」

根據大陸外交部新聞稿，庫列巴表示，烏方願同中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。

庫列巴稱，中方在全球事務中有著重要影響，烏方高度讚賞中方發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用，願同中國政府歐亞事務特別代表加強聯繫。