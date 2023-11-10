陸頒治藏方略白皮書 中宣部：生存和發展權是首要人權

外界長期關注西藏的人權、宗教等問題，大陸國新辦10日召開記者會，發布《新時代黨（中共）的治藏方略的實踐及其歷史性成就》白皮書。中共中宣部官員強調，生存權和發展權是首要人權，十年來西藏和大陸全國人民一同共享了改革開放和發展的全面成果，並指大陸始終堅持人民當家作主和依法治藏有機統一，強調西藏享有宗教信仰自由；西藏官員還稱，「堅持宗教中國化方向」，是讓藏傳佛教更好地適應中國國情。

中共中宣部副部長王綱表示，白皮書分前言、正文、結束語三個部分。 其中，正文包括「新發展理念全面貫徹、精神文明建設成效明顯、民族宗教工作紮實推進、社會大局持續安定向好、生態安全屏障日益堅實、民主法治建設不斷加強」六個面向。

他說，中共十八大以來，西藏各項事業取得全方位進步、歷史性成就，與大陸全國人民一道實現了全面小康，進入了 實現長治久安和推動高品質發展新的重要階段。

西藏自治區副書記、主席嚴金海也稱，「新時代（指中共十八大後，中共總書記習近平執政）」以來，西藏74個貧困縣區摘帽，居民人均可支配所得成長率連續8年在全大陸居冠，各族群的生活水準顯著提升。

嚴金海還說，前不久西藏召開第三屆環喜馬拉雅國際合作論壇，外國政要、使節、記者到西藏林芝看到老百姓溢於言表的幸福感，呼籲大家不要被「虛假宣傳」所蒙蔽，要親自前往西藏去看一看、體驗一下。

因此，對於西藏的人權等問題，王綱說，大陸始終認為，人的生存權和發展權是首要的人權，幸福生活是人權的最大表徵，十年來，大陸已經完成了解決人的生存權、發展權大幅提高的問題。

至於公民權利和政治權利的保障，王綱說，大陸堅持人民當家作主和依法治藏有機統一，西藏各族人民充分享有憲法和法律賦予的管理國家和地方事務的各項權利，同時，西藏信教群眾享有宗教信仰自由，「整個西藏1,700多個宗教活動場所，1,700多項宗教民俗活動都在展開，都存在著，充分滿足了所有信教群眾的正常宗教需求」。

至於白皮書提到「堅持宗教中國化方向」、「宗教與社會主義社會相適應」，西藏自治區副主席徐志濤回應，中國特色社會主義進入新時代，提出要堅持宗教中國化方向，積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，實際上將進一步推動藏傳佛教更好地適應中國國情，與時代發展同頻同步，在中國更能傳承發展，同時也將更能保障群眾的宗教信仰自由。

至於外界關注西藏是否「強迫」農牧民接受職業培訓並轉移就業，徐志濤反駁，「強迫」一詞純屬抹黑，指近年西藏自治區政府實施積極的就業政策，包括調整產業結構與增加就業並重、完善就業服務及加強職業教育訓練並重，和鼓勵農牧民自主創業、自謀職業。「這些做法受到了勞工、就業者的一致好評」。