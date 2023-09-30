菲防長：中國對待小國如霸凌 控制整片南海前不會罷手

中國大陸與菲律賓南海主權爭議未歇，兩國近期再因黃岩島周邊浮動屏障起爭議。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）近日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，中國對待較小國家的行徑有如校園霸凌，他相信中國在控制「整片南海」之前不會罷手，菲律賓和全世界都必須抵制北京的擴張。

鐵歐多洛批評，中國對待較小國家的行徑有如「校園霸凌」，他更形容，中國已不只是偷午餐費，更是偷了整個便當袋、椅子，甚至入學資格。

鐵歐多洛認為，北京當局在控制「整片南海」之前不會罷手，如果不阻止，中國將一步步蠶食菲律賓的主權及領土，他更稱，菲律賓別無選擇，唯有挺身對抗，也強調菲律賓在200海浬的專屬經濟區內拒不退讓，「我們正為了菲律賓漁民、資源及國家存亡而戰」。

報導指出，鐵歐多洛自6月上任以來，多次強調南海若發生事情，會造成全球影響。他進一步指出，這將堵塞全世界最重要的供應鏈水道之一，將堵塞國際貿易，並將使世界經濟，特別是供應鏈都會受到衝擊，「全世界（屆時）都會做出反應」。

鐵歐多洛更警告，如果中國封鎖南海，下一個目標可能是馬六甲海峽，繼而是印度洋，因此菲律賓及其他國家必須挺身對抗中國在南海的領土擴張。他強調，區域內其他較小國家，亦可能成為霸凌受害者。

鐵歐多洛表示，菲律賓將加強防空能力，引入更多巡邏艇及旋翼飛機，並正研究取得多用途戰機的可能性。他同時指出，只要大陸國家主席習近平遵守國際法，外交可以提供一條前進的道路。

鐵歐多洛對「大陸船隻的危險和魯莽的操作」可能導致局勢惡化表示擔心，但他也強調，無論是否出於意外，中國都需要負起全責。

大陸近日在南海黃岩島部署長達300公尺的浮動屏障，引起菲國不滿，認為侵犯了菲律賓漁民的捕撈權益，菲官方也發布消息稱，菲國海岸防衛隊已開始進行拆除作業。

對於菲國抗議，大陸外交部發言人汪文斌25日回應，黃岩島為中國固有領土，擁有無可爭辯的主權，海警依法採取必要措施，對菲律賓方船隻攔阻驅離，「有關操作專業克制」。

此外，中菲在仁愛礁的主權亦有歧異。大陸外交部多次指控菲律賓企圖對非法「坐灘」24年的軍艦大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領，兩國更在8月初爆發「水砲衝突」。

大陸海警船當時以水砲阻止菲律賓補給船航向仁愛礁島上的馬德雷山號。大陸外交部當時回應，菲國是向仁愛礁「違規運送」加固用建材，且在多次喊話警告無效情況下，大陸海警船才採取相關行動。