中國聲稱無海峽中線 外交部：無法改變我國存在的事實

國防部昨日公布偵獲共機103架次，為近期新高，中國大陸外交部並指台灣是中國大陸領土一部分，不存在海峽中線，外交部今對此強調，無論中國大陸政府如何扭曲對台灣的主權主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

我國國防部自9月17日上午6點至18日上午6點，偵獲共機103架次、共艦9艘次持續在台海周邊活動，其中40架次共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

對於大陸外交部發言人毛寧指稱，台灣是中國大陸領土的一部分，不存在所謂的海峽中線。外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，有關中國大陸軍機擾台跨越中線，製造兩岸緊張情勢，總統府跟國防部昨天都已經回應。至於中國大陸外交部發言人妄稱台灣是中國大陸領土的一部分，不存在所謂海峽中線的說法，外交部重申，中華民國台灣是一個主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

他說，中華人民共和國從未有一天統治過台灣，這都是國際社會普遍認知的事實與現狀，台灣絕非中華人民共和國的一部分，無論中國大陸政府如何扭曲對台灣的主權主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

劉永健並以中國大陸在8月底公布新版標準地圖為例，引起周邊各國的抗議，足以證明中國大陸的疆域主張，在國際政治上及法律上都是毫無根據的。