快訊

台中兩校食安事件擴大 大華國中身體不適從7人「暴增至75人」

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「史上最好玩綠色博覽會」10餘項全新遊樂設施 策展人：不會娛樂化

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今年宜蘭綠色博覽會最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」。圖為叢林飛索。圖／蘭陽農業發展基金會提供
今年宜蘭綠色博覽會最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」。圖為叢林飛索。圖／蘭陽農業發展基金會提供

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；策展人許名輝表示，綠博核心是環境教育，遊樂設施都是在寓教於樂的前提下設計，不會走上純粹娛樂化的道路。

綠博今年推出的「物理科學遊樂場」增加9項遊樂設施，包含人體陀螺儀體驗無重力狀態、棉花糖雲盡情彈跳等等。絕大多數的遊樂設施都採取低耗碳、0電力的設計，透過重力位能轉換等方式，讓遊客用自然的方式體驗不同物理作用力；雲天草原區域的闖關區，也設有叢林飛索、彩虹滑道等。

許名輝指出，近幾年團隊一直在思考如何帶更多人進入園區，注重體驗感就是方向之一，從雲霄飛車、彩虹滑道，到今年的物理遊樂場，一系列的嘗試希望遊客入園後既能開心遊玩，也能在刺激過後學習環境知識；從遊客反饋來看，今年的成效不錯，許多人認為是「史上最好玩綠博」。

另一方面，許名輝強調，「綠博不是單純的遊樂場，而是大自然的教學場所」，核心價值是環境永續教育，只是在基礎不變的情況下提高趣味性；大型遊樂園雲霄飛車造價動輒上億元，綠博內所有遊樂設施加起來不過數百萬元，且比起刺激性，更希望讓玩家在體驗過程中學習物理知識。

這些遊樂設施大多也會回到永續利用的循環中，較大型的設施可能沿用1、2年，3年內就會汰除，離開園區後可能會捐贈給其他單位，或者拆解後將可回收的材料如鋼材等再利用。許名輝表示，未來不一定會再擴大遊樂設施，但一定會在環境教育的基礎上，持續推陳出新。

這次綠博開幕後假日都遇到下雨，清明連假前更遭遇花蓮大地震，東部旅客驟減，這2周入園人數不如預期。目前餘震漸漸平息，許名輝盼後續入園人數回升；下周開始也是綠博的新北夥伴周，4月22日到28日新北市民入園可享100元優惠票，邀請新北與全國民眾入園。

開幕連續遭遇下雨天和花蓮地震，入園人數不如預期，下周開始是新北夥伴周，新北市民優惠價100元，主辦單位盼入園人數逐漸回升。圖為棉花糖雲。圖／蘭陽農業發展基金會提供
開幕連續遭遇下雨天和花蓮地震，入園人數不如預期，下周開始是新北夥伴周，新北市民優惠價100元，主辦單位盼入園人數逐漸回升。圖為棉花糖雲。圖／蘭陽農業發展基金會提供
策展人許名輝表示，綠博不是單純的遊樂場，而是大自然的教學場所，在基礎不變的情況下提高趣味性，不會走上純粹娛樂化的道路。圖為彩虹滑道。圖／蘭陽農業發展基金會提供
策展人許名輝表示，綠博不是單純的遊樂場，而是大自然的教學場所，在基礎不變的情況下提高趣味性，不會走上純粹娛樂化的道路。圖為彩虹滑道。圖／蘭陽農業發展基金會提供

綠色博覽會

延伸閱讀

影／新北5歲男童上早療課走失 職能治療所竟稱：我們不是安親班

日租套房遭查緝…民眾稱不知違法「想交國際友人」 議員籲新北宣導預防

傳韓國瑜勸進李四川選新北 侯友宜：要問蔣萬安

國小音樂老師疑性騷女學生 新北：已暫停職務

相關新聞

震後線上還是實體教學「霧煞煞」 東華大學給學生選擇

國立東華大學受強震影響，理工學院一館D棟實驗室發生火災全毀，許多教學設施、學生宿舍及辦公室也受損嚴重。東華大學校長徐輝明...

史上最好玩綠博多項遊樂設施打造　策展人：不會娛樂化

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；...

楊寶楨132萬標案未公告遭疑量身訂做 基隆市府：一切合法

基隆市長謝國樑昨天宣布，民眾黨前發言人楊寶楨5月起擔任「政策推廣大使」，雙方合作的方式今天引發爭議，有議員質疑市府以限制...

2024全國第一鮪蘇澳拍賣 總價352萬

宜蘭蘇澳籍漁船「再發668號」日前捕獲一尾269公斤黑鮪魚，經鑑定符合「蘇澳第一鮪」資格，也是「全國第一鮪」。今天以每公...

綠島石朗公廁整修牛步 潛水客怨稱只能尿海裡

台東縣政府與中華郵政聯手在綠島石朗浮潛區，設置目前世界上最深的海底郵筒，成為綠島熱門打卡聖地。綠島鄉公所並在潛水點旁興建...

下月起 宜市、羅東增230格智慧停車位

宜蘭縣政府試辦智慧化停車開單，改善人工開單錯誤及人力不足，試辦成效良好，5月1日起將在宜蘭市、羅東鎮擴大實施，共230席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。