「史上最好玩綠色博覽會」10餘項全新遊樂設施 策展人：不會娛樂化

宜蘭綠色博覽會開幕2周，今年最吸睛的是全新打造的物理科學遊樂場，加入10餘項全新的遊樂設施，被稱為「史上最好玩的綠博」；策展人許名輝表示，綠博核心是環境教育，遊樂設施都是在寓教於樂的前提下設計，不會走上純粹娛樂化的道路。

綠博今年推出的「物理科學遊樂場」增加9項遊樂設施，包含人體陀螺儀體驗無重力狀態、棉花糖雲盡情彈跳等等。絕大多數的遊樂設施都採取低耗碳、0電力的設計，透過重力位能轉換等方式，讓遊客用自然的方式體驗不同物理作用力；雲天草原區域的闖關區，也設有叢林飛索、彩虹滑道等。

許名輝指出，近幾年團隊一直在思考如何帶更多人進入園區，注重體驗感就是方向之一，從雲霄飛車、彩虹滑道，到今年的物理遊樂場，一系列的嘗試希望遊客入園後既能開心遊玩，也能在刺激過後學習環境知識；從遊客反饋來看，今年的成效不錯，許多人認為是「史上最好玩綠博」。

另一方面，許名輝強調，「綠博不是單純的遊樂場，而是大自然的教學場所」，核心價值是環境永續教育，只是在基礎不變的情況下提高趣味性；大型遊樂園雲霄飛車造價動輒上億元，綠博內所有遊樂設施加起來不過數百萬元，且比起刺激性，更希望讓玩家在體驗過程中學習物理知識。

這些遊樂設施大多也會回到永續利用的循環中，較大型的設施可能沿用1、2年，3年內就會汰除，離開園區後可能會捐贈給其他單位，或者拆解後將可回收的材料如鋼材等再利用。許名輝表示，未來不一定會再擴大遊樂設施，但一定會在環境教育的基礎上，持續推陳出新。