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全國首座太魯閣學校 萬榮國小傳統工法蓋五星級家屋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮萬榮國小學童在家屋前合照。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮國小學童在家屋前合照。記者王燕華／攝影

花蓮縣萬榮國小是全國第一所太魯閣族實驗小學，校方結合社區耆老，費時近4個月，蓋建家屋、穀倉和教學屋三棟傳統建築，為百年校慶揭開序幕，未來將成為文化課程的重要學習場域。

萬榮國小47名學生，超過9成5是太魯閣族，2018年轉型為太魯閣族實驗教育小學，目前民族教育有農食、信仰祭儀、工藝樂舞、部落歷史、山林獵人五大主題，每周約10小時課程，原本校內沒有學習場域，要到部落學習。

校方花了一年撰寫計畫、和家長討論，向教育部國教署爭取200萬元，由民族課程老師也是部落耆老林正，帶領中壯輩族人，以結合傳統與現代元素的工法，從整地、立柱、上梁、鋪設底板、屋頂，再製作牆面等，從無到有蓋起三棟建築。

林正的父親在日據時期是木工，林正從小也曾幫助父親蓋家屋。他說，興建時選取杉木等較牢固的樹木作為梁柱，再以黃籐固定，搭配竹子，家屋兩邊各有一張大床，一張給長輩、另一張是孩子，壯年人只能坐著，因為太魯閣族屬於強悍的民族，必須隨時警戒敵人可能的來襲。

家屋內還有燻架，下方放置木炭，不只可以燻肉，更重要的是煙燻乾燥、驅除蚊蟲，這也是太魯閣族祖先留下來的傳統智慧。

「這是五星級的家屋」林正笑說，以前房子的梁柱沒有這麼粗，這次選材格外用心，再經過削皮、鋸木、防腐處理等，建築過程5到10名族人一同幫忙，目前還保留部分內裝讓學童一起完成。

今天啟用，校方以傳統的殺豬儀式慶賀，與部落族人分享。校長蘇連西也是太魯閣族，他表示，以往學校上民族文化教育課程，必須到部落借工寮、部落廚房，有了這三棟建物，可以成為學習場域，與課程內容連結，為學生們提供貼近太魯閣族文化傳統生活的教學環境，未來希望再增建一座瞭望台。

花蓮萬榮國小興建太魯閣族家屋，燻架、竹床都採傳統方式配置。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮國小興建太魯閣族家屋，燻架、竹床都採傳統方式配置。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮國小迎接百年校慶，興建教學屋、家屋、穀倉共3棟太魯閣族建物，作為教學場域。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮國小迎接百年校慶，興建教學屋、家屋、穀倉共3棟太魯閣族建物，作為教學場域。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮國小新建太魯閣族穀倉，是以前族人用來儲存農作物的場域。記者王燕華／攝影
花蓮萬榮國小新建太魯閣族穀倉，是以前族人用來儲存農作物的場域。記者王燕華／攝影

太魯閣族 小學 建築

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