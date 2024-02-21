NET爭議網瘋傳黑衣人破門 基市府還原真相是「微風樓管」

基隆東岸廣場NET爭議不斷延燒，近日網路一直瘋傳2月1日點交當天，有黑衣人破門而入。基隆市政府今天澄清，絕無黑衣人破門而入之說，當晚依契約內容「逕行收回資產」，現場皆為執法者、公務員及進行點交的新業者，穿著黑色西裝就是微風百貨公司樓管。

基隆市政府發言人余治明今天下午偕同警察局第一分局長林詔徹直播，余治明說，絕無黑衣人破門而入之說，當晚依契約內容「逕行收回資產」，余治明說明當晚現場皆為執法者、公務員及進行點交的新業者，穿著黑色西裝就是微風百貨公司樓管。

余治明表示，最近外界諸多揣測，質疑點交當晚出現黑衣人破門而入，這完全不是事實，嚴重破壞市府形象。1月31日下午開始，市府依合約與大日公司進行點交，完成東岸商場1樓與地下室停車的點交作業。然而，2樓以上的空間仍未完成點交，交通處也已經於點交日前張貼公告，卻遭不明人士惡意撕毀，為避免點交過程發生激烈衝突，請警察局派員全程陪同，保護雙方權益。

余治明提到，2月1日零時，交通處「如期進行點交」依照原OT契約內容「逕行收回資產」，在現場宣讀公告後執行公務並委請鎖匠開鎖，全程皆有錄影存證，過程並無發生任何肢體碰撞事件。公務員依照招標合約內容，執行公務收回資產，卻被有心人操作說是強盜扭曲事實。