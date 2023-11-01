花蓮農改場長交接 副場長楊大吉升任場長

花蓮區農業改良場今天舉行新舊任場長交接典禮，場長杜麗華接任農業部動植物防疫檢疫署副署長，新場長楊大吉為副場長調升，繼續帶領宜花農業發展。

花蓮農改場今天舉行卸任、新任場長交接暨宣誓典禮，由農業部代理部長陳駿季監交，將印信由卸任場長杜麗華手上，交給新任場長楊大吉。

杜麗華致詞表示，人生的劇本沒有先設定好，不管在什麼崗位上，就是要做到最好，回饋給社會，當初接任農改場長時，抱持學習的心，有最好的左右手，就是新任場長楊大吉與新任副場長宣大平，就是「平平安安與大吉大利」。很感謝農業各單位給予支持與幫助，花蓮駐地農業單位非常團結與合作，也做農友最大的後盾。

楊大吉說，來花蓮農改場28年，在這當中經歷不少改變，花蓮推動有機是1994年開始，當初第一份做有機農業的研究。直到杜麗華來時，由於她威名遠播，一度很擔心會跟不上節奏，不過在這段期間，主管都考取無人機證照等，杜前場長帶領團隊往前衝，回首一路走來，東部農業蛻變，未來要加強淨零排放的加強，扣合國際趨勢。

陳駿季表示，杜麗華在花蓮打下基礎，做了很多努力，在2018年11月1日到任，今天特別舉行交接典禮，正好滿5年。新任場長楊大吉在花蓮農改場一待就是28年，從研究員開始做起，現在成為新場長，相信在各項研究上，一定會有另外一片天，農業不但要淨零，也要提升農友的產值，一起為宜蘭與花蓮提供更好的技術服務。