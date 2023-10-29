客委會主委楊長鎮參訪花蓮桐心廣場 與連俞涵推廣美食

花蓮縣客家人口約11萬人，客家委員會主委楊長鎮今天到花蓮參訪，首站到鳳林鎮褒忠義民亭參拜，與鄉親用客語座談，下午替吉安鄉禾程計畫「桐心廣場」揭牌，並與演員連俞涵前往今年奪下客家小炒冠軍的餐廳，推廣客家美食。

鳳林鎮客家人口約1.4萬人，地方耆老在民國初年，赴新埔「褒忠義民爺」分至鳳林，動土改建為褒忠義民亭，於2004年落成，每年義民節時，仍依循古禮辦特色表演，是地方信仰中心。

客委會主委楊長鎮到花蓮訪視「客庄社區環境營造計畫」，由於褒忠義民亭是客家族群重要的信仰，首站先到訪參拜，與縣府客家處長潘乾鑑、民進黨花蓮立委參選人張美慧、縣議員林則葹、廟方及多名鄉親簡單座談，全程用客語交流。

楊長鎮受訪說，他昨天在台東，今天到花蓮，主要是想了解客委會補助吉安鄉公所「禾埕專案計畫」，在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上建置1朵大油桐花的「桐心廣場」，成為社區公共廣場的使用情況及政策成果，並將前往榮獲今年全台客家小炒冠軍的餐廳，推廣客家特色餐飲。