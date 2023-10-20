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基捷將核定 基市府：配合場站路線都計變更、用地取得

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，基市府表示，將配合場站路線都計變更、用地取得。記者游明煌／攝影
基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，基市府表示，將配合場站路線都計變更、用地取得。記者游明煌／攝影

基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，後續將交由基隆捷運地方主管機關新北市政府辦理捷運興建作業，立委蔡適應今說，就他了解，地方政府的應辦事項，基隆市政府在細部規畫的部分目前進度是零。基隆市政府交通處表示，市府將配合新北市政府辦理基隆市捷運場站、路線等都市計畫變更、用地取得等行政作業。

立委蔡適應在6日在立委院質詢時，詢問基隆捷運目前進度展，交通部部長王國材回應時指出，基隆捷運綜合規畫已經通過交通部審查，完成公文程序後就會報請國發會、行政院核定。行政院長陳建仁則承諾會盡速審理。

蔡適應擔任賴清德、鄭文婷基隆聯合競選總部主任委員，11月11日將成立，蔡適應等人今天在競選總部拜拜時，媒體詢問基隆捷運進度。

蔡適應說，交通部長王國材曾當面向他承諾，基隆捷運已經送到國發會核定，但是之後有地方政府的應辦事項，就他了解，基隆市政府在細部規畫的部份，目前進度是零、沒有進度。

蔡適應表示，他認為這樣會導致基隆捷運的延宕，甚至會影響到第二階段基隆捷運進市區的規畫，他已經為基隆爭取到第二階段的規畫預算，他請基隆市政府接手第二階段的規畫，不論要走舊台鐵的路廊、或是新創一個路廊都可以，基隆市政府要為基隆市民扛起責任，才不會讓基隆市民吃虧，讓捷運工程延宕。

基隆市政府交通處回應，基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，後續交由基隆捷運地方主管機關新北市政府辦理捷運興建作業，基市府將配合新北市政府辦理基隆市捷運場站、路線等之都市計畫變更、用地取得等行政作業

交通處並說，第二階段路線推動，市府於8月18日拜會行政院副院長鄭文燦時，已積極向中央爭取協助共同推動基隆捷運第二階段路線規劃，並獲鄭副院長核示，俟第一階段綜合規畫核定後，再依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」第4點規定，向交通部提出本計畫可行性研究之經費需求，行政院將全力支持相關先期規畫。

基隆捷運 蔡適應 行政院 王國材 交通部

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