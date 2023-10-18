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汽機車噪音汙染擾民 花蓮環保局研議推檢舉獎金

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保與警方、監理站合作，有固定的攔檢排班，檢查汽機車噪音是否合格。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保與警方、監理站合作，有固定的攔檢排班，檢查汽機車噪音是否合格。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮市中正路美崙坡、縣內省道過去常有汽機車噪音問題，讓居民不堪其擾，雖然環境部有噪音車檢舉網站，不過有些長輩來不及反應，縣府也沒有檢舉獎金的誘因。環保局表示，除了積極稽查外，現在正評估研議噪音檢舉獎金辦法，提供民眾便利的方式檢舉，盼未來能成案。

花蓮縣議員張美慧召開汽機車噪音問題專案會議時指出，環境部設有「環境部噪音車檢舉網站」供民眾陳情檢舉，但花蓮許多長輩夜間聽到刺耳車輛噪音，根本不及反應相關單位，上網檢舉方式也未考量偏鄉數位落差，要求環保局評估便民檢舉方式，並能發放花蓮汽機車噪音檢舉獎金。

環保局空氣噪音防制科長洪秋琪表示，檢舉獎金制度已列在工作項目裡，不過要怎麼檢舉、檢舉獎金多少等，都還需要研議，希望能讓民眾方便檢舉，也符合法規規定，這樣成案的機率會比較高。

洪秋琪指出，環保局定期前往大學、國高中學校，宣導學子使用符合標準的排氣管，也會到汽機車維修店家宣導。也跟警方、監理站合作，有固定的攔檢排班，環保局檢查汽機車噪音是否合格，監理站與警方判斷車輛有無改裝。

環保局在民眾陳情的熱區，選擇道路地面乾燥、沒有下雨、風速低於每秒5公尺的適當地點，設置科技執法設備「移動式聲音照相」，大多會設在筆直的省道，避免商家、飛機與人聲影響，儀器每年都會校正，並由公正單位檢查。

由聲音照相抓到的機車噪音案件有4件，縣警局統計，今年1至9月取締改裝車輛，汽車154件、機車174件，共328件。至於台中市利用AI科技，自行研發「智慧型抓噪器」，洪秋琪說，會跟台中市府取得聯繫，了解看看能不能做，如適合花蓮可研商導入。

花蓮監理站長李東林表示，一個月有8次噪音車稽查，巡邏員警若看到也會攔查，改裝車可依「道路處罰條例」，改裝機車可罰900元以上1800元以下罰鍰；改裝汽車2400以上9600元以下罰鍰，被罰的以外地車居多。

花蓮縣環保局利用科技執法設備「移動式聲音照相」，要讓噪音車輛無所遁形。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局利用科技執法設備「移動式聲音照相」，要讓噪音車輛無所遁形。圖／花蓮縣環保局提供

噪音 花蓮 監理站 科技執法

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