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陳椒華爆花蓮砂石場有重金屬 批行政部門不檢驗是瀆職

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
時代力量立委陳椒華（中）質疑，花蓮光榮砂石專區其中一家砂石場業者在場區存放大量廢棄物，土壤重金屬超標。記者王思慧／攝影
時代力量立委陳椒華（中）質疑，花蓮光榮砂石專區其中一家砂石場業者在場區存放大量廢棄物，土壤重金屬超標。記者王思慧／攝影

花蓮東華大橋下的光榮砂石專區，其中一家砂石場業者占地約6.7公頃，被控占用國有地需返還。時代力量立委陳椒華質疑，場區存放大量廢棄物，要求行政部門做土壤重金屬檢測卻遭到拒絕，陳批評是護航與瀆職。縣府環保局表示，今天已採樣，全案檢方偵辦中，待地上物淨空開挖後再來檢測。

陳椒華指出，砂石場要歸還退輔會台東農場，但場內上萬公噸廢棄物堆積成山，時代力量花蓮黨部近期將疑似「爐碴」樣本送至民間檢驗機構，結果為重金屬嚴重超標，汙染土地。

陳椒華要求花蓮縣環保局、退輔會台東農場、環境部等單位做土壤重金屬檢測，卻未獲得正面回應，她喊「嚴正抗議行政部門瀆職、護航集耀公司」，時力花蓮黨部之前現勘廢棄物都裸露在外，現在疑似都埋起來滅證，若土地重金屬超標，絕對無法耕種。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，此案已進入司法程序，檢察官指示要記錄廢棄物種類再清除，廢棄物就運到垃圾處理廠，若不是廢棄物，會先整理好後再做土壤重金屬檢測，在業者點交前，一定會全盤再做一次檢測。初步規畫該場整理到一個段落點交，或是地上物淨空後，再開挖檢測。

張華砡指出，今天採3個樣本，要做重金屬溶出試驗，通常1個月內會有結果，該場的廢棄物看起來像是磚瓦、石塊與礦石之類的物品，可能是營建廢棄物，這些廢棄物後續處理都在掌握之內。

至於陳椒華批評環保局瀆職、護航，張華砡說，「我們都是依法辦理」，不可能瀆職與護航，可接受外界挑戰與檢驗，該怎麼做什麼就做什麼事。

花蓮光榮砂石專區其中一家砂石場業者，被控占用國有地需返還，時代力量立委陳椒華質疑，場區存放大量廢棄物，土壤重金屬超標。記者王思慧／攝影
花蓮光榮砂石專區其中一家砂石場業者，被控占用國有地需返還，時代力量立委陳椒華質疑，場區存放大量廢棄物，土壤重金屬超標。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局在砂石場採3個樣本，要做重金屬溶出試驗。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局在砂石場採3個樣本，要做重金屬溶出試驗。記者王思慧／攝影
時代力量立委陳椒華（左二）質疑，花蓮光榮砂石專區其中一家砂石場業者在場區存放大量廢棄物，土壤重金屬超標。記者王思慧／攝影
時代力量立委陳椒華（左二）質疑，花蓮光榮砂石專區其中一家砂石場業者在場區存放大量廢棄物，土壤重金屬超標。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局在砂石場採3個樣本，要做重金屬溶出試驗，通常1個月內會有結果。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局在砂石場採3個樣本，要做重金屬溶出試驗，通常1個月內會有結果。記者王思慧／攝影

廢棄物 陳椒華 花蓮 砂石 重金屬

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