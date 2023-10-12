陳椒華爆花蓮砂石場有重金屬 批行政部門不檢驗是瀆職

花蓮東華大橋下的光榮砂石專區，其中一家砂石場業者占地約6.7公頃，被控占用國有地需返還。時代力量立委陳椒華質疑，場區存放大量廢棄物，要求行政部門做土壤重金屬檢測卻遭到拒絕，陳批評是護航與瀆職。縣府環保局表示，今天已採樣，全案檢方偵辦中，待地上物淨空開挖後再來檢測。

陳椒華指出，砂石場要歸還退輔會台東農場，但場內上萬公噸廢棄物堆積成山，時代力量花蓮黨部近期將疑似「爐碴」樣本送至民間檢驗機構，結果為重金屬嚴重超標，汙染土地。

陳椒華要求花蓮縣環保局、退輔會台東農場、環境部等單位做土壤重金屬檢測，卻未獲得正面回應，她喊「嚴正抗議行政部門瀆職、護航集耀公司」，時力花蓮黨部之前現勘廢棄物都裸露在外，現在疑似都埋起來滅證，若土地重金屬超標，絕對無法耕種。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，此案已進入司法程序，檢察官指示要記錄廢棄物種類再清除，廢棄物就運到垃圾處理廠，若不是廢棄物，會先整理好後再做土壤重金屬檢測，在業者點交前，一定會全盤再做一次檢測。初步規畫該場整理到一個段落點交，或是地上物淨空後，再開挖檢測。

張華砡指出，今天採3個樣本，要做重金屬溶出試驗，通常1個月內會有結果，該場的廢棄物看起來像是磚瓦、石塊與礦石之類的物品，可能是營建廢棄物，這些廢棄物後續處理都在掌握之內。