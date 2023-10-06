山坡地種生薑遭監院糾正 花蓮縣府：虛心接受積極改正

花蓮玉里鎮長良林道旁山坡地遭大規模開墾種植生薑，監察院通過糾正花蓮縣政府，要求縣府懲處技師並依調查報告意見依法處理。縣府表示，虛心接受，會積極改正並持續追蹤回報。

縣府農業處水土保持科長邱奕承表示，經過查證，該處屬於農牧用地，可種植農作物，並非超限利用。但完工檢查時發現，因為水保義務人與施作人沒有充分溝通，造成超挖到鄰地，確實違規，已依相關規定裁罰。

他表示，感謝監察院對縣府行政程序的指正，縣府虛心接受，後續植生覆蓋等部分，會積極改正及持續追蹤回報。監察院要求懲處該案的水保技師，也會積極辦理。

邱奕承表示，農業處設有水保服務中心，由專業技師團隊免費提供諮詢服務，花蓮好山好水，為避免山坡地濫墾，及農地合法申請水保，歡迎申請人多利用水保技師團隊專業做詢問，避免相關的違規事件。

全案為長良林道旁永良段893號地號遭環保團體及民眾質疑不當開發，監察委員紀惠容、趙永清4月申請自動調查，監察院財政及經濟委員會本月4日通過調查報告，糾正花蓮縣政府，要求就所提意見依法處理，並查明技師疏失作處分。

調查發現，縣府審核該案整坡作業簡易水土保持申報書時，申報書「挖、填方總和」欄位均空白未填列，也沒有依規定檢附土地位置圖、水保平面設施圖；申請人提出水保開工報告及完工申報時，書件內容也有誤載申請人、文號及面積等情事，縣府卻都予以核備，監察委員認為縣府違反規定，未依法辦理。

調查報告還指出，花蓮縣府發現整坡作業超挖到鄰地，予以裁罰並限期改善，5月22日會同水保技師到現場檢查，認為已符合符合指定植生覆蓋率達90%以上之限期改正事項，且有技師簽證。