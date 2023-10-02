物聯網AI科技管理「智慧公廁」宜蘭推動如廁好文化
宜蘭蘇澳新火車站公廁是一座透過物聯網科技管理的智慧公廁，也是去年行政院環境部遴選的績優公廁，縣環保局為推廣智慧公廁及如廁文化，今天在蘇新站舉辦如廁好文化，大家「宜」起做活動，鼓勵主管單位運用科技管理公廁，民眾如廁時注意沖水清潔或掃描QR-code通報清掃。
所謂「智慧公廁」指的是在公廁安裝感應器，管理端可以用手機得知廁所人流、濕度、臭異味及有沒有衛生紙，有需要時即時派人前往處理。目前宜蘭縣有4座智慧公廁，包括去年度「我家的公廁超級讚-全國績優公廁評比活動」榮獲績優的蘇新火車站公廁在內。
環保局長許嘉琦指出，蘇澳新火車站率先導入「物聯網技術」，運用於清掃、消毒、維護和改善環境，打造優質如廁空間，今天邀請專業清潔公司為公廁管理單位及第一線清潔人員提供教學指導，目前台鐵在宜蘭縣共有3個車站有智慧公廁，清水公園遊憩區也有1座智慧公廁。
至於民眾在使用公廁方面，環保局表示，在如廁時維持清潔，如廁完畢後記得沖水，宜蘭目前列管公廁920座，其中特優級公廁891座，這些公廁都有QR-code，民眾發現公廁有髒汙，可掃QR-code，通知主管單位派清潔人員前往清洗。
環保局說，宜蘭環保立縣，更是觀光大縣，為友善使用者需求，打造親子、性別友善廁所，同時也在蹲式、坐式廁間裝設扶手，給高齡化使用者更貼心的如廁環境；至於在冬山河親水公園遊客中心、綠九市場、幾米廣場、天送埤火車站、五峰旗風景區等處，巧思設計公廁色彩造型，增添生動意象，如廁時留下美好印象。
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