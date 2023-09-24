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迎接「烤肉節」 營養師設計3款地中海串燒 健康低負擔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭（右）設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭（右）設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影

中秋節快到了，許多民眾會烤肉過節。衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭提供民眾3個小撇步，烤肉就可以吃得健康又低負擔，不用害怕吃進過多的油脂跟膽固醇。

國人過中秋節，除了吃月餅、剝柚子，家家戶戶老少都愛，烤肉也像是成為全民運動。林鈺庭說，看到烤網上食材滋滋作響，令人垂涎欲滴，冒著誘人香氣的串燒更讓人食指大動但，也有不少人擔心吃烤肉加重身體負擔。

林鈺庭建議民眾善用3個小撇步，烤肉就能吃得健康低負擔，分別是彩色蔬果配烤肉，營養滿分又提味；鳳梨酵素來嫩化，長輩吃得好開心；原態食材是優先，天然調味最健康。

林鈺庭提醒民眾，烤肉食材除了大魚大肉，也別忘記準備蔬菜，除了可以將蔬菜串成串燒，也可以將美生菜洗淨後包著烤肉一起吃，不僅讓烤肉吃起來更加清爽不油膩，蔬果中還富含膳食纖維可以幫助腸道健康。不同顏色的蔬果當中富含不同種類的植化素，可以協助抗氧化。

肉類食材經過燒烤後，口感會變得比較乾柴，咀嚼時感覺比較吃力。林鈺庭說，這時可以善用天然的鳳梨芯榨汁來醃製雞肉、豬肉，因為富含鳳梨酵素可以將肉品嫩化，使質地更加軟嫩。鳳梨獨有的酸甜味還可以幫烤肉提味，減少調味料的使用。

市售烤肉食材非常多元，除了常見的雞、豬、魚、蔬果外，香腸、培根等醃製肉品也是烤盤上的常客。由於加工肉品的飽和脂肪與鈉含量皆比較高，吃太多容易對心血管造成負擔。林鈺庭建議民眾優先選擇原態、少加工的食物，並運用天然香辛料，例如胡椒、辣椒、大蒜及檸檬等進行調味，減少烤肉醬用量。

林鈺庭說，除了3個烤肉小撇步，民眾也可掌握地中海飲食「多原態、多蔬果」的飲食原則，她會設計旺來嫩雞、檸香鮭魚和鮮蔬豆腐3款富含優質蛋白質、高鉀、低鈉又鮮豔多彩的「地中海串燒」供民眾參考。

旺來嫩雞串燒食材包括鳳梨、雞胸肉、青椒、茄子和蒜苗。檸香鮭魚串燒食材是鮭魚、小番茄、洋蔥、黃椒和蘆筍。鮮蔬豆腐串燒食材為板豆腐、海苔片、香菇、紅椒秋葵和玉米荀。

衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭（右）設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考；左為副院長陳韋達。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭（右）設計地中海串燒，供民眾中秋烤肉參考；左為副院長陳韋達。記者邱瑞杰／攝影

烤肉 食材 鳳梨

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